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"Уныние - это грех": Захарова ответила американцу, недовольному Россией на Олимпиаде
10 августа 2021, 13:50 • 109 • Политика
Дипломат Мария Захарова отреагировала на недовольство в США успешным выступлением сборной России на Олимпиаде.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на возмущение телеведущего в США, который недоумевает, почему русские спортсмены выступали на Олимпиаде в Японии.
- показывает сюжет с Олимпиады популярный ведущий на ТВ США.
По его мнению, России "нельзя использовать ROC как свежее прикольное название команды! Это же предполагается, что это ваше наказание! Россию обязали соревноваться в нейтральной форме и под нейтральным флагом, хотя ни форма, ни флаг нейтральными не являются. А значит, такое наказание никакое не наказание".
- отреагировала Мария Захарова.
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