"Уныние - это грех": Захарова ответила американцу, недовольному Россией на Олимпиаде

Дипломат Мария Захарова отреагировала на недовольство в США успешным выступлением сборной России на Олимпиаде.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на возмущение телеведущего в США, который недоумевает, почему русские спортсмены выступали на Олимпиаде в Японии.

Хотя российские спортсмены не слышали на пьедестале свой гимн, они слышали вот это. Это же Чайковский! Это более русское, чем сам российский гимн! И кажется, России понравилось название команды ROC. Они даже запустили в твиттере кампанию WeWillROCYou,

- показывает сюжет с Олимпиады популярный ведущий на ТВ США.

По его мнению, России "нельзя использовать ROC как свежее прикольное название команды! Это же предполагается, что это ваше наказание! Россию обязали соревноваться в нейтральной форме и под нейтральным флагом, хотя ни форма, ни флаг нейтральными не являются. А значит, такое наказание никакое не наказание".

А они думали, мы впадём в уныние? Не знали, наверное, что уныние - это грех. Поэтому мы впали в творчество и не выпали в осадок,

- отреагировала Мария Захарова.