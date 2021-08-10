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"Уныние - это грех": Захарова ответила американцу, недовольному Россией на Олимпиаде

10 августа 2021, 13:50  •  109 • Политика
Дипломат Мария Захарова отреагировала на недовольство в США успешным выступлением сборной России на Олимпиаде.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на возмущение телеведущего в США, который недоумевает, почему русские спортсмены выступали на Олимпиаде в Японии.
Хотя российские спортсмены не слышали на пьедестале свой гимн, они слышали вот это. Это же Чайковский! Это более русское, чем сам российский гимн! И кажется, России понравилось название команды ROC. Они даже запустили в твиттере кампанию WeWillROCYou,
- показывает сюжет с Олимпиады популярный ведущий на ТВ США.
По его мнению, России "нельзя использовать ROC как свежее прикольное название команды! Это же предполагается, что это ваше наказание! Россию обязали соревноваться в нейтральной форме и под нейтральным флагом, хотя ни форма, ни флаг нейтральными не являются. А значит, такое наказание никакое не наказание".
А они думали, мы впадём в уныние? Не знали, наверное, что уныние - это грех. Поэтому мы впали в творчество и не выпали в осадок,
- отреагировала Мария Захарова.

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