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"Унять дебилов": Украинский генерал призвал создать ракеты, способные "достать" Москву и Петербург

30 июля 2019, 22:54  •  57 • В мире
Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан призвал Киев наладить производство ракет средней дальности, способных поразить российские столицы - Москву и Санкт-Петербург. "Президент Украины Зеленский сможет унять дебилов, мечтающих нанести ракетный удар по Москве?" - задается в этой связи вопросом главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Такие ракеты необязательно должны иметь ядерные заряды, но подобная перспектива у киевских военных "должна быть", заявил украинский военный в интервью изданию "Обозреватель".
По его словам, учитывая "фактический выход "России из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), после которого из договора вышли и США, теперь у Украины якобы "развязаны руки" для того, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, способные достичь "стратегических пунктов страны-агрессора".
Высшее военно-политическое руководство Украины должно интенсивно работать над такой целью, заявил генерал. Богдан отметил, что Украина может рассчитывать на помощь в реализации этой задачи ее союзников и партнеров "по проукраинской коалиции", которые должны поставить Киеву необходимые технологии и оружие.

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