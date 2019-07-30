"Унять дебилов": Украинский генерал призвал создать ракеты, способные "достать" Москву и Петербург

Такие ракеты необязательно должны иметь ядерные заряды, но подобная перспектива у киевских военных "должна быть", заявил украинский военный в интервью изданию "Обозреватель".

По его словам, учитывая "фактический выход "России из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), после которого из договора вышли и США, теперь у Украины якобы "развязаны руки" для того, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, способные достичь "стратегических пунктов страны-агрессора".

Высшее военно-политическое руководство Украины должно интенсивно работать над такой целью, заявил генерал. Богдан отметил, что Украина может рассчитывать на помощь в реализации этой задачи ее союзников и партнеров "по проукраинской коалиции", которые должны поставить Киеву необходимые технологии и оружие.