"Уносят немощных. Все заражены": Заключённый в американской тюрьме лётчик Ярошенко заподозрил у себя COVID-19

Лётчик находится в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут, США). Он отбывает наказание в общей камере, где заключены примерно 100 человек.

"Из неё периодически уносят в изоляцию тех заключённых, которые уже абсолютно немощны", - рассказал адвокат Ярошенко Алексей Тарасов.

Его подзащитный предполагает, что заражены все, кто находится в этой тюрьме. Средств защиты заключённым почти не выдают. Ярошенко дали всего одну маску, и надежд на её замену нет.

РИА "Новости" пишет, что у Ярошенко невысокая температура и сухой кашель. Официально сообщалось, что в тюрьме COVID-19 обнаружен у 15 заключённых, но их поместили в изолятор.

Ранее стало известно, что Тарасов подавал прошение о досрочном освобождении Ярошенко из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией. Администрация тюрьмы не пояснила, когда рассмотрит запрос.

Константина Ярошенко осудили в 2011 году. Суд США приговорил его к 20 годам заключения за подготовку сговора, предполагающего поставку большого объёма наркотиков на территорию Штатов.