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"Уносят немощных. Все заражены": Заключённый в американской тюрьме лётчик Ярошенко заподозрил у себя COVID-19
18 апреля 2020, 00:10 • 153 • В мире
Российский лётчик Константин Ярошенко заподозрил, что у него COVID-19. Такой вывод он сделал не только по симптомам заболевания, но и по состоянию здоровья окружающих. "Уносят немощных. Все заражены", - рассказал Ярошенко.
Лётчик находится в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут, США). Он отбывает наказание в общей камере, где заключены примерно 100 человек.
"Из неё периодически уносят в изоляцию тех заключённых, которые уже абсолютно немощны", - рассказал адвокат Ярошенко Алексей Тарасов.
Его подзащитный предполагает, что заражены все, кто находится в этой тюрьме. Средств защиты заключённым почти не выдают. Ярошенко дали всего одну маску, и надежд на её замену нет.
РИА "Новости" пишет, что у Ярошенко невысокая температура и сухой кашель. Официально сообщалось, что в тюрьме COVID-19 обнаружен у 15 заключённых, но их поместили в изолятор.
Ранее стало известно, что Тарасов подавал прошение о досрочном освобождении Ярошенко из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией. Администрация тюрьмы не пояснила, когда рассмотрит запрос.
Константина Ярошенко осудили в 2011 году. Суд США приговорил его к 20 годам заключения за подготовку сговора, предполагающего поставку большого объёма наркотиков на территорию Штатов.
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