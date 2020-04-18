Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
В Совфеде присоединили Украину к РФ. В Киеве бомбануло
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
Главная / В мире

"Уносят немощных. Все заражены": Заключённый в американской тюрьме лётчик Ярошенко заподозрил у себя COVID-19

18 апреля 2020, 00:10  •  153 • В мире
Российский лётчик Константин Ярошенко заподозрил, что у него COVID-19. Такой вывод он сделал не только по симптомам заболевания, но и по состоянию здоровья окружающих. "Уносят немощных. Все заражены", - рассказал Ярошенко.
Лётчик находится в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут, США). Он отбывает наказание в общей камере, где заключены примерно 100 человек.
"Из неё периодически уносят в изоляцию тех заключённых, которые уже абсолютно немощны", - рассказал адвокат Ярошенко Алексей Тарасов.
Его подзащитный предполагает, что заражены все, кто находится в этой тюрьме. Средств защиты заключённым почти не выдают. Ярошенко дали всего одну маску, и надежд на её замену нет.
РИА "Новости" пишет, что у Ярошенко невысокая температура и сухой кашель. Официально сообщалось, что в тюрьме COVID-19 обнаружен у 15 заключённых, но их поместили в изолятор.
Ранее стало известно, что Тарасов подавал прошение о досрочном освобождении Ярошенко из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией. Администрация тюрьмы не пояснила, когда рассмотрит запрос.
Константина Ярошенко осудили в 2011 году. Суд США приговорил его к 20 годам заключения за подготовку сговора, предполагающего поставку большого объёма наркотиков на территорию Штатов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



153
Источник
Похожие новости
17 апреля 2020, 09:10
Москва перенесла, а Лукашенко стоит на своём: В Минске продолжается подготовка к параду 9 мая
17 апреля 2020, 18:10
В Праге допустили свинство, но, посмотрите, что творит Польша - журналист о сносе памятника маршалу Коневу
17 апреля 2020, 22:10
Лукашенко из эмиграции прозвали "социальным вирусом" и пригрозили тюрьмой
17 апреля 2020, 18:10
Не всё так просто с коронавирусом: Генсек ООН предупредил о потере сотен тысяч детей
17 апреля 2020, 16:10
Тлеют пни и торфяники: Близ Чернобыля появились новые очаги
17 апреля 2020, 22:10
Великобритания вслед за США обвинила Китай в пандемии коронавируса
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 апреля 2020, 22:10
Выдержал лишь три минуты: "Невыразительному" Силуанову дали недвусмысленный...
17 апреля 2020, 22:10
Москве поставили новое условие для переговоров по контролю над вооружением
17 апреля 2020, 22:10
Лукашенко из эмиграции прозвали "социальным вирусом" и пригрозили тюрьмой
17 апреля 2020, 22:35
Шойгу вводит стратегический резерв в бой с коронавирусом
17 апреля 2020, 22:10
Великобритания вслед за США обвинила Китай в пандемии коронавируса
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 апреля 2020, 22:35
США в панике: у России появилась ракета, сбивающая спутники в космосе
13 апреля 2020, 19:10
"Это не просто болезнь лёгких": Американский врач раскрыл ужасающую правду о коронавирусе
15 апреля 2020, 17:10
Ситуация на Украине приобретает неуправляемый характер
12 апреля 2020, 08:35
Украина методично наносит удары по Белоруссии
11 апреля 2020, 21:35
Русское наследство Киев пытается выдать за своё. Даже угрожая разрушить Крымский мост
13 апреля 2020, 10:10
"Снова Крым украинский", заявили у Зеленского. Народ "вскипел": "Чтобы его Западу продать"
16 апреля 2020, 04:10
"Возникают потом истории": Лавров обратился к родителям, отправившим детей на учёбу в США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.