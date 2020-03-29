"Уносит жизни": Германия потребовала прекратить "санкционные атаки" США

В бундестаге заявили, что попытки оказать давление через санкции во время пандемии коронавируса "принципиально неприемлемы". Однако США считают такой подход нормальным и применяют санкции при любом удобном случае, сказал глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Вместо того чтобы договариваться о взаимных компромиссах и таким образом вносить вклад в мирное мировое сообщество, США пытаются через свою политику санкций навязывать свою волю в одностороннем порядке другим и ставить их в невыгодное положение в пользу экономики США", - цитирует политика РИА Новости.

В бундестаге напомнили, что санкционные "атаки" участились после того, как Дональд Трамп стал президентом. Теперь они затрагивают не только оппонентов, но и страны - партнеры США. Эрнст подчеркнул, что введение новых санкций во время пандемии коронавируса "безответственно и в конечном счёте уносит жизни". Например, в Иране и Сирии уже наблюдается нехватка лекарств и медицинских товаров из-за санкций. В Германии убеждены, что отказ от экономического давления - "требование часа".