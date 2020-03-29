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"Уносит жизни": Германия потребовала прекратить "санкционные атаки" США

29 марта 2020, 01:35  •  110 • В мире
В бундестаге ФРГ решили встать на сторону России и осудили санкции, которые собираются ввести американцы, чтобы стабилизировать цены на нефть. В Германии заявили, что это "безответственно", а во время пандемии коронавируса "уносит жизни": в Иране и Сирии уже говорят о нехватке медикаментов из-за санкций. До этого в бундестаге требовали, чтобы США сняли уже существующие санкции против России.
В бундестаге заявили, что попытки оказать давление через санкции во время пандемии коронавируса "принципиально неприемлемы". Однако США считают такой подход нормальным и применяют санкции при любом удобном случае, сказал глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
"Вместо того чтобы договариваться о взаимных компромиссах и таким образом вносить вклад в мирное мировое сообщество, США пытаются через свою политику санкций навязывать свою волю в одностороннем порядке другим и ставить их в невыгодное положение в пользу экономики США", - цитирует политика РИА Новости.
В бундестаге напомнили, что санкционные "атаки" участились после того, как Дональд Трамп стал президентом. Теперь они затрагивают не только оппонентов, но и страны - партнеры США. Эрнст подчеркнул, что введение новых санкций во время пандемии коронавируса "безответственно и в конечном счёте уносит жизни". Например, в Иране и Сирии уже наблюдается нехватка лекарств и медицинских товаров из-за санкций. В Германии убеждены, что отказ от экономического давления - "требование часа".
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