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"Унизительное фото": На Украине высмеяли Зеленского во время визита в США
01 сентября 2021, 14:00 • 38 • Политика
На Украине высмеяли фото с президентом Украины Зеленским во время подписания документов с США.
Офис президента Украины Владимира Зеленского показал фото в момент подписания документов между странами в энергетической сфере.
На фото Зеленский стоит на фоне флагов Украины и США, перед ним за столом чиновники подписывают документы.
На Украине пользователи высмеяли положение президента:
"Какое-то унизительное фото. Президент стоит один, а от США нет никого", - пишет пользователь.
- отметил Noctis Caelum.
"А кто ручку подаст? А кто промокашку держит? Вот то-то же. Нечего смеяться над Зеленским, он нужен!" - считает Emil Beck.
Ранее сенатор Алексей Пушков оценил визит президента Украины Владимира Зеленского в США: выглядит как провал.
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