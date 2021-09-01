"Унизительное фото": На Украине высмеяли Зеленского во время визита в США

На Украине высмеяли фото с президентом Украины Зеленским во время подписания документов с США.

Офис президента Украины Владимира Зеленского показал фото в момент подписания документов между странами в энергетической сфере.

На фото Зеленский стоит на фоне флагов Украины и США, перед ним за столом чиновники подписывают документы.

На Украине пользователи высмеяли положение президента:

"Какое-то унизительное фото. Президент стоит один, а от США нет никого", - пишет пользователь.

Вовочку в угол поставили за плохое поведение) Или Вовочка просто обслугой был?)?

- отметил Noctis Caelum.

"А кто ручку подаст? А кто промокашку держит? Вот то-то же. Нечего смеяться над Зеленским, он нужен!" - считает Emil Beck.

Ранее сенатор Алексей Пушков оценил визит президента Украины Владимира Зеленского в США: выглядит как провал.