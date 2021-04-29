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"Унизительное фиаско для военных США": русских выслеживали неделями и провалили операцию

29 апреля 2021, 22:30  •  75 • Политика
Погоня за подводной лодкой ВМФ России в Атлантике обернулась "унизительным фиаско для военных США", пишет китайское Sohu. Такие данные были приведены экспертами из Китая.
Погоня за русской подводной лодкой обернулась для американских военных полным фиаско, пишет китайское издание Sohu. Эксклюзивный перевод материала представили авторы "ПолитРоссии".
Погоня случилась в Атлантике. Китайские эксперты напоминают, что современные подлодки настолько тихие, что обнаружить их в Мировом океане как минимум сложно. Лодки способны преодолевать огромные расстояния под водой и всплывать рядом со своей целью совершенно неожиданно для потенциального противника. Вот и американским военным пришлось испытать на себе особенности подводного "боя".
США, как отмечают китайские авторы, попали в неприятную ситуацию из-за русской подлодки.
"Американские силы бросили большие силы на поиски атомной подлодки России, которая вошла в Атлантику", - отмечают авторы.
Выследить пытались новейшую субмарину ВМФ России проекта "Ясень". Американцы знали, что подлодка покинула порт приписки и пошла в Северную Атлантику. Тут и началась охота на "подводного противника". Но... русская подлодка, войдя в воды океана, будто растворилась. Несколько недель американские военные искали субмарину, однако так и не выследили русский экипаж. К операции были подключены и спутники, и корабли, и самолёты.
"Погоня за боевой единицей ВМФ России привела к довольно унизительному фиаско для военных США, - резюмируют авторы. - По оценкам китайских экспертов, эта история в очередной раз подтвердила, что русский подводный флот продолжает оставаться одним из лучших в мире".

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