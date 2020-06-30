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"Унизительно для Турции": Для Эрдогана наступает момент истины. Баранец указал на шантаж
30 июня 2020, 21:00 • 43 • Политика
В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции. "Это унизительно для Турции. Но тем не менее Соединённые Штаты Америки уже зазнались настолько, что они просто пытаются ставить Турцию на колени. Сейчас наступает момент истины. Пойдёт ли Эрдоган на это или не пойдёт?" - комментирует ситуацию военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.
Вашингтон может выкупить у Турции зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 российского производства в рамках законодательных инициатив, предложенных в сенате на прошлой неделе, сообщает Defense News. План США прокомментировал для Царьграда военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
Он объяснил, что Вашингтон, по сути, преследует три основные цели. Во-первых, он хочет лишить Турцию российского оружия, потому что это влечёт за собой многолетнее техническое сопровождение. Речь же идёт не просто о покупке С-400, а ещё о ремонте, тестировании, обучении и прочем. Это серьёзно укрепит военно-технические отношения России и Турции, поясняет эксперт.
Во-вторых, США хотят посмотреть своими глазами, насколько С-400 "видит" не только F 35, но и другие самолёты, чтобы разработать методы борьбы с российскими ЗРК. Ну и в-третьих, это задача не дать Турции выйти из "обоймы" НАТО, потому что российское оружие несовместимо с требованиями и стандартами альянса.
Также эксперт прокомментировал поправку к американскому законопроекту о покупке у Турции российских С-400, согласно которой Турция не должна покупать какую-либо технику, которую США сочтут несовместимой с техникой НАТО. По мнению военного обозревателя, это уже тянет на откровенный шантаж.
Если Турция примет предложение США, то покажет себя ненадёжным партнёром и с ней будет разорвано всякое военно-техническое сотрудничество. Кроме того, экспортный вариант С-400 снабжён соответствующей защитой, поэтому американским инженерам тоже в этом плане ничего не светит, подводит итоги эксперт.
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