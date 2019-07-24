"Унижение", но не от России: Украина в глазах генсека СЕ скатилась в "недогосударство"

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд через свой микроблог в Twitter поздравил президент Украины Владимира Зеленского с победой его партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах. В слова европейского политика некоторые чрезмерно бдительные украинцы усмотрели оскорбление.

"Браво президенту Зеленскому и его партии "Слуга народа". Выборы создают новую надежду для Украины. Некоррумпированные институты, которым люди могут доверять — это путь к суверенному украинскому государству", - написал Ягланд.

И вот на эту фразу "на пути к суверенном украинскому государству" сильно обиделся замглавы МИД Украины Сергей Кислица, раскритиковавший генсека СЕ за то, что он "поставил под сомнение суверенность" Незалежной. По его словам, Ягланд "подхалимски" цепляется за победу Зеленского.

"Ягланд подхалимски цепляется за победу президента Зеленского и его партии, но сразу "дает в штангу" в своем твите, когда пишет, что Украина все еще "на пути к суверенитету". В мире Ягланда Украина не является суверенной страной. И только не говорите мне, что это он "оговорился", даже если некоторые российские его советники убеждают в том, что Украина – это "недострана". Генсек — это не стажер, это высшее должностное лицо", — написал дипломат в Facebook.

Конечно, можно и не обратить внимания на то, что украинский дипломат, не последняя персона в МИД страны, подозревает генсека совета Европы в "подхалимстве".

Но сам довольно хамский тон этой "отповеди" едва ли говорит о том, что украинские дипломаты знакомы с таким понятием, как приличие и субординация. Зато обойтись без упоминания России Кислица не смог.

Не менее резко отреагировали на слова Ягланда и простые пользователи Сети с Украины. Фантазия некоторых из них даже позволила увидеть в Ягланде "человека Кремля", которому некие кремлевские "кураторы" готовят твитты.

Построить Украину с нуля из "куска СССР"

Между тем украинский политтехнолог Сергей Гайдай признал, что страна до сих пор не учреждена как государство. Так что сейчас главной задачей президента Владимира Зеленского является построить ее с нуля из "куска СССР", считает он.

Перед украинским гарантом стоит множество сложных проблем, которые ему придется решать. Среди них - создать новую конституцию с новым социальным договором.

Для построения нового государства украинскому президенту также надо разработать план, как посадить в тюрьму всех, связанных с криминалом, считает политолог.

"Это отрезанный кусок Советского Союза, в котором советские железные дороги, советские города, советские области, поделенные советским руководством", — заключил Гайдай.

Минусы и плюсы "новой эпохи Зеленского"

По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, позитивным итогом прошедшего плебисцита можно считать то, что "от власти была отстранена преступная группировка Порошенко с подручными". "Это большой плюс для страны в целом и для её развития, для её граждан и так далее. Это первый плюс большой. Второй плюс - это то, что в большинстве округов проиграли самые откровенные нацисты", - отметил политик.

Между тем есть и немало негатива. Прежде всего это то, что в Верховную раду не прошли опытные и приличные депутаты. Зато в парламент попало немало "людей с улицы" - "мажоритарников" и "списочников" Зеленского. Все они практически не имеют никакого опыта, неизвестно, какие у них идейные принципы.

Главные минусы - нет никакой команды, нет кандидатуры премьера, нет каких-то внятныз экономических программ. При этом политическое будущее Зеленского зависит от того, как он сможет решить поставленные перед властью чрезвычайно сложные задачи. Так что высокий рейтинг может быстро обернуться в антирейтинг, если население не увидит реального улучшения ситуации на Украине хотя бы в течение года, считает Николай Азаров.

Лишь четверть украинцев надеются на политиков

По мере объявления результатов подсчёта голосов на парламентских выборах на Украине вырисовывалась весьма безрадостная для Незалежной картина.

Половина из тех, кто всё же принял участие в выборах, проголосовали за комика и музыканта –партии "Слуга народа" президента Владимира Зеленского (свыше 42%) и "Голос" (более 6%) Святослава Вакарчука. И лишь четверть имеющих право голоса украинских избирателей выбрали политические силы, которые можно условно назвать партиями, возглавляемыми настоящими политиками.

Разуверившиеся во всём и всех украинцы ухватились за последнюю надежду, отдав в руки актёра. Может быть, он даже закончит войну в Донбассе…

Не только опытные наблюдатели и эксперты, но и половина украинцев, не явившаяся на выборы, – кто ясно и чётко, а кто подсознательно – понимают, что Зеленский ничего не изменит, потому что Украина продолжает оставаться несамостоятельной страной. И главное ее назначение – по прежнему вражда с Москвой и уничтожение собственной экономики.

Результаты выборов в Раду показались "опасными" немецким СМИ

Победа, одержанная партией Зеленского "Слуга народа", может оказаться очень опасной для Европы: это может означать "будущий компромисс с Кремлем" и, как следствие, улучшение отношений с Россией.

Об этом говорится в материале Филиппа Фрица, опубликованном немецким изданием Die Welt. С 1991 года, отмечает автор, ни один президент и ни одна партия не получала такого мандата, как Зеленский и его "Слуга народа". Да и второй по числу отданных голосов неожиданно для европейцев стала пророссийская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", набравшая на парламентских выборах чуть менее 13% голосов избирателей.

Угрозой же для Европы является прежде всего то, что партия президента Украины обращается "ко всем слоям общества, а не к какой-то определенной клиентуре, продвигая чьи-то конкретные интересы".

Кроме того, отмечает автор, жители Украины за пять лет заметно устали от войны в Донбассе, так что президенту Зеленскому этот факт придется тоже учитывать. А это значит, что его политика, в отличие от "линии, проводимой Петром Порошенко", будет строиться и на интересах украинцев, которые ждут завершения военных действий на юго-востоке страны.

Из этого Филипп Фриц делает вывод: Зеленский по вопросу Донбасса пойдет на компромисс с Россией, а это значит, что в Европе "можно успешно перекраивать границы", а "Путин расширит свое влияние" и будет стремиться "к эскалации".