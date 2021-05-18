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"Унижение. Стыд. Неадекватность": "Евротрио" вызвало резкую реакцию на Украине

18 мая 2021, 07:30  •  244 • Политика
"Евротрио", состоящее из трёх стран, стремящихся попасть в Евросоюз, вызвало резкую реакцию и неприятные чувства на Украине. "Унижение. Стыд. Неадекватность", - отметил депутат от украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ренат Кузьмин.
Таким образом он отреагировал на появление "ассоциированного трио" - объединения Украины, Грузии и Молдавии, которое будет проводить внутренние консультации, вести переговоры с институтами ЕС и координировать действия в рамках "Восточного партнёрства".
Кузьмин простыми словами описал принцип новоявленной организации. Он уточнил, что руководители Грузии "с её проблемными территориями Осетии и Абхазии", Молдавии со своим Приднестровьем и Украины с Донбассом и Крымом "умоляют западных начальников о членстве в ЕС и НАТО".
"Унижение. Стыд. Неадекватность", - написал он на своей странице в Facebook.

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