"Унижение. Стыд. Неадекватность": "Евротрио" вызвало резкую реакцию на Украине

"Евротрио", состоящее из трёх стран, стремящихся попасть в Евросоюз, вызвало резкую реакцию и неприятные чувства на Украине. "Унижение. Стыд. Неадекватность", - отметил депутат от украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ренат Кузьмин.

Таким образом он отреагировал на появление "ассоциированного трио" - объединения Украины, Грузии и Молдавии, которое будет проводить внутренние консультации, вести переговоры с институтами ЕС и координировать действия в рамках "Восточного партнёрства".

Кузьмин простыми словами описал принцип новоявленной организации. Он уточнил, что руководители Грузии "с её проблемными территориями Осетии и Абхазии", Молдавии со своим Приднестровьем и Украины с Донбассом и Крымом "умоляют западных начальников о членстве в ЕС и НАТО".

"Унижение. Стыд. Неадекватность", - написал он на своей странице в Facebook.