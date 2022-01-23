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"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил против себя офицеров ФРГ

23 января 2022, 01:55  •  162 • Политика
Главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах был вынужден подать в отставку из-за скандала, разразившегося после его слов о Крыме. Немецкий политолог Александр Сосновский заявил, что Киев за один день настроил против себя военно-морских офицеров ФРГ: "Унижение и бессилие".
Кай-Ахим Шёнбах был вынужден подать в отставку из-за болезненной реакции Украины на его слова о Крыме. Высокопоставленный военный заявил, что Киев навсегда потерял полуостров, после чего МИД Украины потребовал от правительства Германии опровержения слов вице-адмирала. Украинские дипломаты также в грубой форме отозвались о самом Шёнбахе, заявив, что Крым не вернётся на Украину "только в его воображении". И что главнокомандующий ВМС Германии подрывает территориальную целостность их страны.
Как сообщает газета Bild, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт приняла отставку офицера.

Политолог Александр Сосновский отметил, что после этой выходки украинские власти обзавелись множеством недоброжелателей в военной верхушке Германии.
Киев заработал в лице офицеров ВМФ Германии не друга и не защитника. Что думает бундесвер про вынужденную отставку вице-адмирала Шёнбаха? Правильно. Унижение и бессилие,
- пишет он.

Скриншот:Telegram/ДОКТОР СОСНОВСКИЙ
Журналистка Юлия Витязева в свою очередь подчеркнула, что Шёнбах вслух сказал то, о чём все думают. Она напомнила, что правдой оскорбить нельзя.
Спасибо ему за честность, которая, как оказалось, стоит карьеры там, где все лицемерно декларируют свободу слова и упрекают в её отсутствии нас,
- отметила Витязева.
Скриншот:Telegram/Юлия Витязева
Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Местные жители, напуганные гражданской войной в Донбассе и разгулом националистов, единогласно высказались за выход из состава Украины. В Киеве отказываются признавать мнение жителей полуострова, нарушая международное право народа на самоопределение.

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