"Универсальность Конституции имеет пределы": Хабриева призвала сохранить границы Основного закона

Текст Конституции нельзя делать слишком детальным, границы Основного закона должны быть сохранены. Об этом заявила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в конституцию Талия Хабриева в ходе VI Международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".

Она отметила, что сейчас от юристов ожидают "рецепты" по сохранению этих границ.

Хабриева отметила, что текст Конституции не должен быть слишком детальным, "потому что универсальность Конституции как Основного закона имеет свои пределы".

Она добавила, что в Конституцию нельзя включать нормы, которые указаны в отраслевом законодательстве. Хабриева подчеркнула, что это один из дефектов, относящийся к предложениям, поступающим в рабочую группу.

Сохранение границ "очень важно именно сейчас, когда готовы юридические тексты", цитирует Хабриеву ТАСС.