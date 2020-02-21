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"Универсальность Конституции имеет пределы": Хабриева призвала сохранить границы Основного закона
21 февраля 2020, 15:54 • 52 • Политика
Талия Хабриева призвала сохранить границы Основного закона, не перегружая его деталями. "Универсальность Конституции имеет пределы", отмечает сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию.
Текст Конституции нельзя делать слишком детальным, границы Основного закона должны быть сохранены. Об этом заявила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в конституцию Талия Хабриева в ходе VI Международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".
Она отметила, что сейчас от юристов ожидают "рецепты" по сохранению этих границ.
Хабриева отметила, что текст Конституции не должен быть слишком детальным, "потому что универсальность Конституции как Основного закона имеет свои пределы".
Она добавила, что в Конституцию нельзя включать нормы, которые указаны в отраслевом законодательстве. Хабриева подчеркнула, что это один из дефектов, относящийся к предложениям, поступающим в рабочую группу.
Сохранение границ "очень важно именно сейчас, когда готовы юридические тексты", цитирует Хабриеву ТАСС.
Как известно, помимо уже принятого в первом чтении президентского пакета поправок к Конституции, в основе которых социальные гарантии и закрепление ответственности уровней власти, рабочая группа обсуждает поправки в преамбулу. Здесь важными стали ценностные значения. Мнениями Царьград делится в специальном разделе сайта. В том числе свои поправки представил заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, делая акцент на традиционных ценностях, правопреемстве России и в целом целостности Империи.
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