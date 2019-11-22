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"Унитазный уровень мышления": Баранец поймал главу ВМС Украины на очевидной лжи

22 ноября 2019, 02:09  •  66 • Политика
На Украине обвинили Россию в краже унитазов и лампочек с украинских кораблей. "Заявление об унитазах говорит об унитазном уровне мышления украинской пропаганды",- пояснил военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.
Главнокомандующий Военно-морских сил (ВМС) Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в краже унитазов и других вещей с украинских кораблей, возвращённых Киеву после инцидента в Керченском проливе. Его заявление прокомментировал для Царьграда военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
Вот это заявление об унитазах говорит об унитазном уровне мышления украинской пропаганды, считает эксперт. Он напомнил, что как только корабли были доставлены в Керчь и пришвартованы и когда вся команда ещё находилась на борту этих трёх кораблей, туда прибыла большая группа следователей с кинокамерами, с фотоаппаратами, с огромным количеством протоколов, и всё, что находилось на борту, было переснято, сфотографировано и запротоколировано.
"Причём командиры кораблей сверяли до последней буквы, каждый экипаж каждую свою службу сдавал и расписывался. И там была графа "Особые замечания". В этих протоколах нет ни одного особого замечания. Все унитазы на месте, все плафоны на месте", - сказал Виктор Баранец в интервью Царьграду.
Он добавил, что арест трёх кораблей - это операция, которая блестяще была проведена российскими пограничниками и ФСБ, и она, конечно, очень серьёзно уела национальное самолюбие определённой части украинцев, и особенно националистов. По этой причине они пытаются хоть как-то дальше "размазывать" инцидент. Но ума выше унитаза им не хватило.
"Это очень сделано всё вот сугубо по-украински. Вот так вот мелкодушно, мелко, невежественно и просто примитивно", - подытожил военный обозреватель "КП".

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