|
"Уникальный проходимец, надувший Абрамовича": Совет Коломойского "кинуть МВФ" напомнил о его прошлых аферах
27 мая 2019, 02:09 • 12 • В мире
Вернувшийся на Украину из "вынужденного изгнания" олигарх Игорь Коломойский решил не изменять своим привычным методам "ведения бизнеса" и сходу дал "дельный совет" новому президенту Зеленскому, а именно - "кинуть" МВФ. И это сразу напомнило о словах президента России, сказанные им несколько лет назад: "Уникальный проходимец, надувший даже нашего Абрамовича".
По мнению Коломойского, которое он озвучил в интервью изданию Financial Times, выплачивать долги фонду вовсе не обязательно. Надо поступить "как в Греции": объявить дефолт и на этом "закрыть" вопрос кредита. "Это пример для Украины", - заявил Коломойский.
Олигарх уверен в том, что "гражданам Украины" надо отдохнуть от реформ, "навязанных МВФ", мол, именно поэтому они и проголосовали за Зеленского. И в том случае, если новый президент продолжит слушать советы Запада, "он кончит так же, как Порошенко".
Между тем у Коломойского к МВФ личные счеты. Олигарх уверен в том, что именно фонд стал одним из бенефициаров национализации принадлежавшего ему ПриватБанка. В беседе с украинским изданием "Экономическая правда" Коломойский заявил, что МВФ "подстрекал" украинские власти к национализации его банка, а затем представители фонда якобы даже приезжали контролировать процесс капитализации.
Если же вспомнить о давней истории, случившейся между Коломойским и Романом Абрамовичем, то "уникальный проходимец" из Днепропетровска в 2007 году заключил сделку с компанией Evraz Group Абрамовича, которая купила у группы "Приват" акции пяти украинских предприятий, которыми владел Коломойский. Все активы были оценены в $2-2,2 млрд, и $1 млрд Evraz оплатил деньгами, а за остальное передал 9,72% своих акций. Однако на фоне кризиса 2009 года сделка доведена до конца не была.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
12
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 мая 2019, 09:09
|
21 мая 2019, 06:24
|
21 мая 2019, 09:39
|
22 мая 2019, 08:24
|
25 мая 2019, 20:39
|
22 мая 2019, 08:24
|
23 мая 2019, 00:39