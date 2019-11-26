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"Уникальное фото... съёмка ГРУ": как Зеленский звонил Путину, показал журналист кремлёвского пула - фото

26 ноября 2019, 16:39  •  267 • Политика
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов поделился своим видением того, как Зеленский звонил Путину, чтобы поговорить о катерах, возвращённых Киеву, и газовом вопросе. "Уникальное фото... съёмка ГРУ", - написал он в Twitter, публикуя фото.
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов иронично прокомментировал звонок президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. Он напомнил о двух разных версиях переговоров - Царьград также ранее делился вариантами. А также добавил, публикуя известную картину сатирического толка:
"Уникальное фото: Зеленский набирает номер Путина, чтобы потребовать назад унитазы. Съёмка ГРУ".
Напомним, в Офисе президента Украины говорили, что речь шла о возвращённых Киеву катерах и газовом вопросе. В Кремле озвучили примерно те же темы. Однако в украинской версии не забыли упомянуть и о так называемом "унитазном" вопросе, правда, не так резко, как это делали некоторые политики в Киеве. Зеленский, судя по заявлению, просил вернуть некие документы и оборудование, которые не доплыли до Киева. Москва подобные вбросы оставила без комментариев. Тем более что ранее уже на экспертном уровне было показано: Украина в данной ситуации просто занимается политическими манипуляциями.
Фото: twitter.com/dimsmirnov175.

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