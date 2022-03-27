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"Уничтожу свой "Оскар": Шантаж от Шона Пенна прозвучал в прямом эфире
27 марта 2022, 17:50 • 453 • В мире
Американский актёр Шон Пенн потребовал, чтобы на церемонии "Оскар" прозвучало выступление украинского президента Владимира Зеленского.
От Голливуда требуют открыто вмешаться в политику. Актёр Шон Пенн в эфире CNN поставил ультиматум организаторам "Оскара". Он заявил, что желает услышать выступление Владимира Зеленского на церемонии.
"Сейчас академия не может сделать что-то более великое, чем предоставить ему такую возможность", - сказал он.
По его словам, если этого не произойдёт, то следует бойкотировать церемонию, а он сам даже готов уничтожить прошлую награду.
"Если американская киноакадемия отклонит виртуальное выступление Владимира Зеленского, я публично уничтожу свой "Оскар", - заявил актёр, который стал лауреатом премии "Оскар" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк".
При этом в высших политических кругах США продолжаются оскорбительные выпады в адрес России, напоминают "Дни.ру". Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Вашингтон перекладывает ответственность за осложнение отношений между странами на Москву.
"Стрелки привычно переводятся ими на Россию, обвиняемую в «эскалации» на том основании, что мы не пропускаем удары и всегда отвечаем на враждебные выпады зеркально или асимметрично", - указала дипломат.
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