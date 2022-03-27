"Уничтожу свой "Оскар": Шантаж от Шона Пенна прозвучал в прямом эфире

Американский актёр Шон Пенн потребовал, чтобы на церемонии "Оскар" прозвучало выступление украинского президента Владимира Зеленского.

От Голливуда требуют открыто вмешаться в политику. Актёр Шон Пенн в эфире CNN поставил ультиматум организаторам "Оскара". Он заявил, что желает услышать выступление Владимира Зеленского на церемонии.

"Сейчас академия не может сделать что-то более великое, чем предоставить ему такую возможность", - сказал он.

По его словам, если этого не произойдёт, то следует бойкотировать церемонию, а он сам даже готов уничтожить прошлую награду.

"Если американская киноакадемия отклонит виртуальное выступление Владимира Зеленского, я публично уничтожу свой "Оскар", - заявил актёр, который стал лауреатом премии "Оскар" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк".

При этом в высших политических кругах США продолжаются оскорбительные выпады в адрес России, напоминают "Дни.ру". Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Вашингтон перекладывает ответственность за осложнение отношений между странами на Москву.

"Стрелки привычно переводятся ими на Россию, обвиняемую в «эскалации» на том основании, что мы не пропускаем удары и всегда отвечаем на враждебные выпады зеркально или асимметрично", - указала дипломат.