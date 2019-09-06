"Уничтожить за восемь часов": Саудовский принц пригрозил Ирану в Твиттере

На явно недипломатические заявления принца обратили внимание другие пользователи. "Саудовский принц Абдулла бен Султан бен Насер аль-Сауд написал в своём Twitter о том, что Саудовская Аравия может уничтожить Иран за восемь часов. Если захочет...", - изложил суть поста журналист-международник Аббас Джума.

Комментаторы, однако, усомнились в том, что принц здраво относится к ситуации, раз хвалится подобными вещами.

"А с Йеменскими хуситами чтож не справятся?", - задает риторический вопрос @Mr_Lumin.

"Насмешили, они что, атомную бомбу сотворили?", - с иронией отнеслась к словам принца @Luisa33546687.

"Ну-ну..., как говорится, флаг им в руки и барабан на шею!", - посмеялась @YA_Nata.