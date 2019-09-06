Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Россия получила уникальную роль в Большой Евразии
Дымящийся ствол США. Как оружие попадает к террористам Сирии и Йемена
Путин назвал странным отказ Японии от выдачи виз крымчанам
Главная / Политика

"Уничтожить за восемь часов": Саудовский принц пригрозил Ирану в Твиттере

06 сентября 2019, 07:54  •  111 • Политика
Саудовский принц Абдулла бен Насер аль-Сауд затеял опасные игры – он написал в своем Твиттере провокационный пост. Представитель монаршей семьи заявил, что Саудовская Аравия может "уничтожить Иран за восемь часов".
На явно недипломатические заявления принца обратили внимание другие пользователи. "Саудовский принц Абдулла бен Султан бен Насер аль-Сауд написал в своём Twitter о том, что Саудовская Аравия может уничтожить Иран за восемь часов. Если захочет...", - изложил суть поста журналист-международник Аббас Джума.
Комментаторы, однако, усомнились в том, что принц здраво относится к ситуации, раз хвалится подобными вещами.
"А с Йеменскими хуситами чтож не справятся?", - задает риторический вопрос @Mr_Lumin.
"Насмешили, они что, атомную бомбу сотворили?", - с иронией отнеслась к словам принца @Luisa33546687.
"Ну-ну..., как говорится, флаг им в руки и барабан на шею!", - посмеялась @YA_Nata.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



111
Источник
Похожие новости
06 сентября 2019, 05:54
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
05 сентября 2019, 18:54
"Главу Сбербанка не смущает идея убийства России": Вассерман оценил "школьную инновацию" Грефа
06 сентября 2019, 04:39
Зеленского пригласили в Крым
06 сентября 2019, 04:39
Путин назвал странным отказ Японии от выдачи виз крымчанам
05 сентября 2019, 18:54
Путин разрешил молодежи "встряхивать власть", но с одним условием
06 сентября 2019, 04:39
"Мы показали Путину и Собянину!": Эксперт объяснил, как выборы в Мосгордуму портили "оранжевой заразой"
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2019, 01:24
"Опаснее, чем мошенник": Вассерман историческими примерами предупредил о ли...
06 сентября 2019, 01:24
"Если случится самое страшное, проживет недолго": Генштаб России не надо уч...
06 сентября 2019, 01:09
«Не соответствуют действительности»: Минобороны опровергло сообщения о гибели российс...
06 сентября 2019, 04:39
"Она "крякает" там, где надо": Лоза прошелся по Собчак из-за ее п...
06 сентября 2019, 01:24
«Путин предупредил Буша»: что было перед терактами 11 сентября
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 сентября 2019, 14:09
"Путин заставит Зеленского пустить воду в Крым". Грядёт "большая сделка" Москвы и Киева?
04 сентября 2019, 03:54
"Расстрельные списки": Соратникам Порошенко тайно советуют бежать, пока не поздно
01 сентября 2019, 23:54
"Хорошо, что нас не позвали": Что не так с приглашениями Польши на "праздник"
31 августа 2019, 21:39
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
31 августа 2019, 02:24
"Вся эта грязь хлынула в Киев": Китай ответил на обвинения советника президента США Болтона
31 августа 2019, 02:09
«Будущее — за гибридными двигателями»: как новая силовая установка может изменить облик гражданской авиации в РФ
03 сентября 2019, 14:39
Лукашенко объяснил «закрытие» границы Белоруссии с Украиной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.