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"Уничтожить за восемь часов": Саудовский принц пригрозил Ирану в Твиттере
06 сентября 2019, 07:54 • 111 • Политика
Саудовский принц Абдулла бен Насер аль-Сауд затеял опасные игры – он написал в своем Твиттере провокационный пост. Представитель монаршей семьи заявил, что Саудовская Аравия может "уничтожить Иран за восемь часов".
На явно недипломатические заявления принца обратили внимание другие пользователи. "Саудовский принц Абдулла бен Султан бен Насер аль-Сауд написал в своём Twitter о том, что Саудовская Аравия может уничтожить Иран за восемь часов. Если захочет...", - изложил суть поста журналист-международник Аббас Джума.
Комментаторы, однако, усомнились в том, что принц здраво относится к ситуации, раз хвалится подобными вещами.
"А с Йеменскими хуситами чтож не справятся?", - задает риторический вопрос @Mr_Lumin.
"Насмешили, они что, атомную бомбу сотворили?", - с иронией отнеслась к словам принца @Luisa33546687.
"Ну-ну..., как говорится, флаг им в руки и барабан на шею!", - посмеялась @YA_Nata.
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