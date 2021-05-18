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"Уничтожит одним залпом": Поляки об оружии России и "барахле" НАТО

18 мая 2021, 00:10  •  134 • Политика
Поляки испугались угрозы из Калининграда и высказались о "барахле" НАТО. "Россия способна уничтожить Испанию одним залпом ракет", - пишут они.
Процесс создания новой мотострелковой дивизии в Калининградской области идёт с опережением графика, сообщает польское издание Defence 24. Это заставило поляков занервничать и вспомнить про "барахло" НАТО.
Речь идёт о 18-й гвардейской мотострелковой дивизии. По оценкам военного ведомства России, эта дивизия будет приведена в состояние боевой готовности уже осенью 2021 года. Её появление станет действенным и одновременно не требующим больших затрат ответом на активность НАТО поблизости от западных границ России. Польские читатели от этого не в восторге.
Государство с ВВП, равным испанскому, имеет вторую по численности армию мира. Безумие,
- пишет пользователь с ником Eee tam.
Испания может забросать Россию единственным продуктом, который она производит, то есть помидорами, а Россия способна уничтожить Испанию одним залпом ракет,
- отвечает ему Hanys.
Запад сам первый начал, так что он получил, чего добивался. Кроме того, зачем россиянам новые вооружения, если у НАТО - одно старое барахло. Модернизированная российская техника лучше натовской,
- резюмирует Logiz.
Напомним, что в последние месяцы НАТО проявляет бурную активность вблизи границ России. В ответ наша страна усиливает оборону рубежей и проводит собственные учения.

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