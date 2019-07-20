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"Уничтожить армию": Советник Зеленского взялся прогнозировать итоги наступления на Крым или Донбасс
20 июля 2019, 06:09 • 22 • Политика
Советник украинского президента Никита Потураев взялся прогнозировать возможные итоги наступления ВСУ на Крым или Донбасс. В итоге он пришел к выводу, что делать этого нельзя: "Это – уничтожить армию".
Об этом Потураев говорил в интервью интернет-изданию "Цензор.нет". Он рассуждал о том, что будет, если отдать ВСУ приказ о наступлении на ДНР или ЛНР, а то и Крым (напомним, в Киеве официально предпочитают придерживаться версии об "аннексии" полуострова Россией).
В итоге он пришел к выводу, что не стоит отправлять армию воевать с Донбассом или Крымом. Это может оказаться началом ее полного уничтожения.
"Мы должны быть готовы к любому варианту развития событий", – осторожно заметил Потураев, передает издание Утро.ру.
Также советник Владимира Зеленского напомнил, что как глава государства тот имеет право в любой момент отдать приказ о начале боевых действий. Он назвал "Володю" очень решительным человеком.
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