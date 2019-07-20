Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Связь восстановлена, экипаж не пострадал: Британская компания отчиталась о том, ...
Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну: Мы чувствуем себя спокойно, уверенно. ...
«Получить максимум бонусов»: почему украинский суд не стал освобождать Кирилла В...
Слишком много участников: У Челябинска забрали саммиты БРИКС и ШОС
Главная / Политика

"Уничтожить армию": Советник Зеленского взялся прогнозировать итоги наступления на Крым или Донбасс

20 июля 2019, 06:09  •  22 • Политика
Советник украинского президента Никита Потураев взялся прогнозировать возможные итоги наступления ВСУ на Крым или Донбасс. В итоге он пришел к выводу, что делать этого нельзя: "Это – уничтожить армию".
Об этом Потураев говорил в интервью интернет-изданию "Цензор.нет". Он рассуждал о том, что будет, если отдать ВСУ приказ о наступлении на ДНР или ЛНР, а то и Крым (напомним, в Киеве официально предпочитают придерживаться версии об "аннексии" полуострова Россией).
В итоге он пришел к выводу, что не стоит отправлять армию воевать с Донбассом или Крымом. Это может оказаться началом ее полного уничтожения.
"Мы должны быть готовы к любому варианту развития событий", – осторожно заметил Потураев, передает издание Утро.ру.
Также советник Владимира Зеленского напомнил, что как глава государства тот имеет право в любой момент отдать приказ о начале боевых действий. Он назвал "Володю" очень решительным человеком.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
19 июля 2019, 23:39
Удостоверение Штази и семейное гнездо: В Германии решили завлечь туристов "путинскими местами"
19 июля 2019, 23:39
Поклонская дала Зеленскому совет по переговорам с Россией: "Для начала перестать использовать граждан как заложников"
19 июля 2019, 10:39
Пентагон учит Индию считать? Американский адмирал назвал невыгодной покупку С-400
20 июля 2019, 00:54
Путин не верит, что Скрипаля могли отравить британские спецслужбы
19 июля 2019, 17:09
В Госдуме выступили против освобождения Сенцова путем обмена
20 июля 2019, 02:54
Путин ответил на провокационный вопрос Стоуна о трансгендерах: "Слишком хорошо живут, и нечем заниматься"
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 июля 2019, 02:54
Путин одной фразой раскрыл "секрет" Скрипаля: "Он уже вышел из обоймы&...
20 июля 2019, 00:54
Путин не верит, что Скрипаля могли отравить британские спецслужбы
20 июля 2019, 01:09
Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну: Мы чувствуем себя спокойно, уверенно. У нас...
20 июля 2019, 02:54
Путин ответил на провокационный вопрос Стоуна о трансгендерах: "Слишком хорошо ж...
20 июля 2019, 01:09
От Порошенко и конфет не дождешься, а Зеленский набирает молодых да ленивых: как корр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июля 2019, 07:09
Тревожный знак. Власть теряет доверие народа
15 июля 2019, 02:39
К побегу готов: Экс-президент Украины после Майдана запасся новыми паспортами
14 июля 2019, 03:54
"Мрази! Гражданских убили": В Сеть попало видео расправы ВСУ с "террористами" в майках и шлепанцах
18 июля 2019, 02:09
"Вова, на дорогу смотри": Разболтавшегося о Путине Зеленского "вернули на землю"
16 июля 2019, 04:39
"Их призывали прийти на место, где их потом убьют и заснимут": Канадский профессор – о том, кто расстреливал на Майдане
13 июля 2019, 11:24
Под защитой «Пальмы»: на что способен российский морской комплекс ПВО нового поколения
14 июля 2019, 13:39
Гигантский морской скат "попросил" сноркелистов вытащить у него крючки из-под глаз – видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.