"Уничтожить армию": Советник Зеленского взялся прогнозировать итоги наступления на Крым или Донбасс

Об этом Потураев говорил в интервью интернет-изданию "Цензор.нет". Он рассуждал о том, что будет, если отдать ВСУ приказ о наступлении на ДНР или ЛНР, а то и Крым (напомним, в Киеве официально предпочитают придерживаться версии об "аннексии" полуострова Россией).

В итоге он пришел к выводу, что не стоит отправлять армию воевать с Донбассом или Крымом. Это может оказаться началом ее полного уничтожения.

"Мы должны быть готовы к любому варианту развития событий", – осторожно заметил Потураев, передает издание Утро.ру.

Также советник Владимира Зеленского напомнил, что как глава государства тот имеет право в любой момент отдать приказ о начале боевых действий. Он назвал "Володю" очень решительным человеком.