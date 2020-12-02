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"Уничтожим вместе с детьми и собаками": Украинские националисты переняли методы ИГИЛ*

02 декабря 2020, 08:45  •  218 • Политика
Украинские националисты из "Правого сектора"* сняли ролик, в котором пригрозили расправой за получение паспорта Венгрии. Видео снято в стиле боевиков ИГИЛ*. "Уничтожим вместе с детьми, собаками и имуществом", - грозит националист в маске-балаклаве.
Жителям Украины пригрозили жестокой расправой за попытку получить паспорт Венгрии или венгерскую автономию. Соответствующее видео в стиле террористов ИГИЛ* опубликовали украинские националисты из "Правого сектора"*.
В ролике мужчина в военной форме и маске-балаклаве говорит, что все, кто получил паспорт Венгрии или захочет венгерскую автономию в составе Украины, будут "дико уничтожены вместе с детьми, собаками и имуществом". Постановка видео один в один напоминает ролики боевиков с Ближнего Востока.
"Запомните - мы придём к вам. Мы везде, мы повсюду. Мы найдём вас, мы знаем, где вы работаете, где вы живёте, где учатся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и за своими мечтами об автономии", - угрожает правосек на видео (перевод РИА ФАН).
Напомним, что в Закарпатье националисты активно притесняют население с венгерскими корнями и пытаются насильно их украинизировать, из-за чего уже не раз происходили дипломатические скандалы. Также Киев угрожал региону введением войск за любые проявления недовольства и попытки получить независимость.
Фото: скриншот Telegram-канала "Мадам Секретарь"
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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