"Уничтожим вместе с детьми и собаками": Украинские националисты переняли методы ИГИЛ*

Жителям Украины пригрозили жестокой расправой за попытку получить паспорт Венгрии или венгерскую автономию. Соответствующее видео в стиле террористов ИГИЛ* опубликовали украинские националисты из "Правого сектора"*.

В ролике мужчина в военной форме и маске-балаклаве говорит, что все, кто получил паспорт Венгрии или захочет венгерскую автономию в составе Украины, будут "дико уничтожены вместе с детьми, собаками и имуществом". Постановка видео один в один напоминает ролики боевиков с Ближнего Востока.

"Запомните - мы придём к вам. Мы везде, мы повсюду. Мы найдём вас, мы знаем, где вы работаете, где вы живёте, где учатся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и за своими мечтами об автономии", - угрожает правосек на видео (перевод РИА ФАН).

Напомним, что в Закарпатье националисты активно притесняют население с венгерскими корнями и пытаются насильно их украинизировать, из-за чего уже не раз происходили дипломатические скандалы. Также Киев угрожал региону введением войск за любые проявления недовольства и попытки получить независимость.

Фото: скриншот Telegram-канала "Мадам Секретарь"

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.