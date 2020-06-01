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"Уничтожим, в случае необходимости": Самолётам НАТО сделали предупреждение в Госдуме
01 июня 2020, 20:55 • 209 • Политика
В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России. "Я бы им не советовал испытывать на прочность терпение наших систем ПВО, которые в случае необходимости уничтожат цель", - прокомментировал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Российская ПВО могла в любой из моментов ликвидировать американские тактические бомбардировщики B-1B в случае критического приближения к российской территории, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской, комментируя перехват над Чёрным и Балтийским морями вблизи границ России. Также по поводу инцидента высказался заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Он отметил, что случаи подлётов военных самолётов блока НАТО к российским границам участились многократно. Особенно это касается западного направления - Балтийского и Чёрного морей. Средства ПВО и другие оборонительные системы России постоянно находятся в повышенной боевой готовности на этих направлениях.
Швыткин подчеркнул, что подобное "прицеливание" со стороны НАТО не может не вызывать тревогу. Он отметил, что подобные действия не идут на пользу обеспечению стабильности в мире. Наоборот, это приводит к напряжению и росту эскалации в регионе.
Напомним, что перехват американских тактических бомбардировщиков B-1B произошёл в пятницу 29 мая. Российские истребители были подняты в воздух по тревоге и оттеснили самолёты США подальше от границ России.
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