"Уничтожим ещё на выходе из Босфора": Военный эксперт раскрыл блеф США в Чёрном море

Американские маневры в Чёрном море являются сигналом для России, пишет The Washington Times. Военный эксперт Юрий Кнутов считает это блефом. У России есть мощнейшие средства, способные потопить американский корабль, как только он пройдёт Босфор, отмечает он.

Военные учения НАТО "Морской щит - 2021" - это сигнал, который США посылают России, считает автор статьи в газете The Washington Times. Чем Россия может ответить на агрессию Запада у своих морских границ, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Речь идёт о военно-морских учениях в Чёрном море, которые технически принимает у себя Румыния. Также в маневрах участвуют корабли Греции, США и ряда других государств.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, США отправляют корабли в Чёрное море, чтобы продемонстрировать контроль НАТО над регионом. Однако это не более чем блеф, считает специалист.

У России есть комплексы "Бастион" в Крыму, а корабли могут быть оснащены противокорабельными ракетами "Оникс". На подводных лодках - ракеты "Калибр". Рядом южный военный округ (ЮВО) с комплексами "Искандер",

- отметил Юрий Кнутов в беседе с Nation News.

Он подчеркнул, что Россия располагает всеми необходимыми средствами для того, чтобы топить американские корабли после их выхода из Босфора. Корабли других стран НАТО представляют ещё меньшую угрозу, добавил эксперт.