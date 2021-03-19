Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Ба...
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Н...
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпер...
Главная / Политика

"Уничтожили все запасы спиртного": Нобелевский лауреат откровенно рассказал и о премии, и о Путине

19 марта 2021, 10:55  •  231 • Политика
Спустя два года после ухода из жизни великого российского учёного, лауреата Нобелевской премии Жореса Алфёрова СМИ вспоминают его интервью. В нём академик вспоминал и о своей встрече с Владимиром Путиным, и о том, как узнал о присуждении ему престижной мировой награды: "Часам к двум мы уже ликвидировали все спиртные запасы, какие нашли".
В одном из своих последних интервью знаменитый российский учёный физик, изобретатель "комнатного лазера" Жорес Алфёров вспомнил о том, как его награждали Нобелевской премией. Сам он узнал о присуждении премии в октябре 2000 года - когда в институт позвонили из Шведской академии наук, работа научного учреждения тут же встала. Был устроен грандиозный праздник: "Часам к двум мы уже ликвидировали все спиртные запасы, какие нашли".
А на процедуре награждения российская делегация удивила всех своей многочисленностью. Желающих принять участие в чествовании Алфёрова в Стокгольме было так много, что специально для России академия разрешила увеличить количество членов делегации с 12 до 18. "В результате у меня получилась самая массовая делегация", - рассказал академик.
Незабываемой оказалась и встреча с Владимиром Путиным в том же 2000 году. "Вот он по-настоящему гордился российской Нобелевской премией", - отметил учёный. По его словам, за час беседы им с президентом удалось решить очень много вопросов. В частности, результатом встречи стало новое здание для научно-образовательного центра.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



231
Источник
Похожие новости
19 марта 2021, 05:25
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - политолог
19 марта 2021, 03:35
"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и попросилась в Киев
19 марта 2021, 01:45
Вопрос о Путине заставил Байдена сбежать от журналистов - видео
19 марта 2021, 07:15
Ответ Пескова силовикам удивил Кадырова: "Вы меня озадачили!"
19 марта 2021, 01:45
"Дворовое гы-гы...": Шендерович оскорбил русских, пытаясь сказать гадость о Путине
19 марта 2021, 03:35
Путин назначил своё время переговоров с Байденом: "в Тайге связь не ловит"
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 марта 2021, 05:25
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - политоло...
19 марта 2021, 03:35
"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и попрос...
19 марта 2021, 03:35
США решили спихнуть сомнительную вакцину: Русские отреагировали известной поговоркой
19 марта 2021, 01:45
Вопрос о Путине заставил Байдена сбежать от журналистов - видео
19 марта 2021, 07:15
Ответ Пескова силовикам удивил Кадырова: "Вы меня озадачили!"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 марта 2021, 22:10
Москва разбила мечты Киева: Украине поставили жёсткое условие для саммита "нормандской четвёрки"
13 марта 2021, 18:20
Детальный план войны в Донбассе расписан: Россию хотят схлестнуть со старым врагом
14 марта 2021, 09:55
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит совать свой нос"
14 марта 2021, 11:45
Что будет с Донбассом и Украиной? Ответ – в учебнике истории США
13 марта 2021, 19:15
Стенания украинского шпиона: «Донецк потерян навсегда»
14 марта 2021, 08:05
Гитлер рыдает от зависти: В Одесской области проходит реформа образования
14 марта 2021, 21:50
«Россия готова к открытому вводу войск на Украину»: свежие данные из Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.