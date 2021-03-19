"Уничтожили все запасы спиртного": Нобелевский лауреат откровенно рассказал и о премии, и о Путине

Спустя два года после ухода из жизни великого российского учёного, лауреата Нобелевской премии Жореса Алфёрова СМИ вспоминают его интервью. В нём академик вспоминал и о своей встрече с Владимиром Путиным, и о том, как узнал о присуждении ему престижной мировой награды: "Часам к двум мы уже ликвидировали все спиртные запасы, какие нашли".

В одном из своих последних интервью знаменитый российский учёный физик, изобретатель "комнатного лазера" Жорес Алфёров вспомнил о том, как его награждали Нобелевской премией. Сам он узнал о присуждении премии в октябре 2000 года - когда в институт позвонили из Шведской академии наук, работа научного учреждения тут же встала. Был устроен грандиозный праздник: "Часам к двум мы уже ликвидировали все спиртные запасы, какие нашли".

А на процедуре награждения российская делегация удивила всех своей многочисленностью. Желающих принять участие в чествовании Алфёрова в Стокгольме было так много, что специально для России академия разрешила увеличить количество членов делегации с 12 до 18. "В результате у меня получилась самая массовая делегация", - рассказал академик.

Незабываемой оказалась и встреча с Владимиром Путиным в том же 2000 году. "Вот он по-настоящему гордился российской Нобелевской премией", - отметил учёный. По его словам, за час беседы им с президентом удалось решить очень много вопросов. В частности, результатом встречи стало новое здание для научно-образовательного центра.