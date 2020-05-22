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"Уничтожили пять "Панцирей" за 24 часа": Yeni Şafak похвасталась успехами в Ливии

22 мая 2020, 23:55  •  57 • В мире
Турецкие СМИ наперебой хвастаются успехами в Ливии: Yeni Şafak с гордостью сообщила, что за одни лишь сутки БПЛА "Байрактар" уничтожили пять российских "Панцирей".
Беспилотные летательные аппараты турецкого производства в очередной раз продемонстрировали своё превосходство над российским вооружением. Об этом заявила лояльная Эрдогану газета Yeni Şafak.
На этот раз победа была одержана в Ливии: как известно, в ливийском конфликте Турция поддерживает Правительство национального согласия, а Россия, ОАЭ и ряд других стран оказывают поддержку ополченцам Хафтара.
Как пишет издание, всего на 20 мая турецкие беспилотники уничтожили уже не менее 10 систем противовоздушной обороны "Панцирь-С1", из них пять - только за последние 24 часа. Три "Панциря" были ликвидированы в Тархуне, один - в районе Вишке и ещё один - к югу от Триполи.
Эти системы ПВО, произведённые Россией, были получены повстанцами от ОАЭ, каждая такая система, по информации издания, стоит около 15 миллионов долларов.
Но и это ещё не всё: авторы материала утверждают, что турецкие БПЛА уничтожили в Ливии ещё одну российскую систему радиоэлектронной борьбы - "Красуха".
После этого министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш призвал конфликтующие стороны к прекращению огня, заявив, что без этого невозможно вернуться к политическому урегулированию вопроса.
Турецкие журналисты уверены: в свете последних событий ОАЭ и Египет, скорее всего, откажутся поддерживать Хафтара. Они приводят мнение эксперта нидерландского Института Клингендаль, который считает, что ОАЭ просто не смогут конкурировать с Турцией - членом НАТО.

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