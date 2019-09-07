"Уничтожение граждан": В украинской Раде подвели итоги работы "Доктора Смерти" Супрун

Острую критику в адрес Супрун озвучила депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталия Королевская. Она констатировала, что инициированная "Доктором Смерть" реформа медицины на Украине фактически уничтожила здравоохранение всей страны.

По словам Королевской, за то время, что Супрун исполняла обязанности главы Минздрава Украины, из страны уехали около 70 тысяч медработников. Число медицинских учреждений сократилось на четверть, смертность превысила рождаемость более, чем в два раза.

"Украина стала лидером по распространенности кори, СПИДа, ВИЧ и гепатитов", — приводит слова парламентария агентство "Украинские новости". Королевская оценила работу Супрун как антиконституционную, а ее результаты назвала шокирующими. Она добавила, что реформа должна была улучшить качество медпомощи в стране, а на деле оказалась настоящим уничтожением ее граждан.