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"Уничтожат весь славянский мир": Экс-депутат Рады выступил против продажи крови украинцев иностранцам

20 сентября 2019, 22:54  •  109 • Политика
Экс-депутат Рады Алексей Журавко выступил против продажи крови украинцев иностранцам, указав на то, что последние могут уничтожить "весь славянский мир".
Передача украинских станций крови в концессию иностранным компаниям чревата страшными последствиями. Об этом РИА ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Как утверждает действующий нардеп Михаил Радуцкий, вышеуказанная инициатива якобы позволит решить текущие проблемы с заготовкой крови, а также якобы привлечет инвесторов.
Однако Журавко утверждает, что иностранные компании могут ставить эксперименты над кровью украинцев.
"И кто знает, что они сделают с кровью украинцев, чтобы потом ослабить нас и наших братьев-славян через какое-то время? Они просто уничтожат весь славянский мир!" - заявил он.
Напомним, ранее сообщалось о том, что военные и частные подрядчики США могли проводить в лаборатории в Грузии секретные эксперименты над людьми. Информацию обнародовал бывший грузинский министр госбезопасности Игорь Гиоргадзе.
Речь идет о деятельности США в Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, который начал работу в Грузии в 2011 году. Согласно предварительным данным, американские специалисты якобы ставят эксперименты над пациентами, а также исследуют потенциальные агенты биооружия.
Повышенный же интерес Штатов вызывают атипичные виды чумы, возбудители которых ищут в граничащих с Россией районах.

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