"Унаследовал" от Порошенко не только тексты, но и охрану: Соловьёв показал видео с "роботами" Зеленского

"Охрана Зеленского выгнала мариупольцев, собравшихся приветствовать президента", - написал пост у себя в Instagram телеведущий Владимир Соловьёв, прикрепив видео.

На записи некий мужчина (возможно, о нём как об охране Владимира Зеленского и пишет Соловьёв), выводит толпу людей с территории порта. Люди в ответ возмущаются и сравнивают его с роботом.

"Вы як робот. Вам сказали, вы тоже так сказали, - обиженно говорит один из рабочих. - Почему, я спрашиваю, нам нельзя? Мы пошли посмотреть на своего президента".

Соловьёв иронично отметил, что Зеленский, видимо, не только тексты выступлений у своего предшественника - экс-президента Украины Петра Порошенко - "унаследовал".

"Похоже, что не только тексты выступлений, политические взгляды, но и охрану Зеленский унаследовал от Порошенко", - отмечает телеведущий.