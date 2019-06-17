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"Унаследовал" от Порошенко не только тексты, но и охрану: Соловьёв показал видео с "роботами" Зеленского

17 июня 2019, 11:39  •  80 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв у себя в соцсети разместил видео, на котором показал, как охрана нового президента Украины Владимира Зеленского выгоняет рабочих из порта в Мариуполе. Возмущённые люди сравнили их с "роботами". А сам Соловьёв отметил, что Зеленский "унаследовал" от Порошенко не только тексты, но и охрану.
"Охрана Зеленского выгнала мариупольцев, собравшихся приветствовать президента", - написал пост у себя в Instagram телеведущий Владимир Соловьёв, прикрепив видео.
На записи некий мужчина (возможно, о нём как об охране Владимира Зеленского и пишет Соловьёв), выводит толпу людей с территории порта. Люди в ответ возмущаются и сравнивают его с роботом.
"Вы як робот. Вам сказали, вы тоже так сказали, - обиженно говорит один из рабочих. - Почему, я спрашиваю, нам нельзя? Мы пошли посмотреть на своего президента".
Соловьёв иронично отметил, что Зеленский, видимо, не только тексты выступлений у своего предшественника - экс-президента Украины Петра Порошенко - "унаследовал".
"Похоже, что не только тексты выступлений, политические взгляды, но и охрану Зеленский унаследовал от Порошенко", - отмечает телеведущий.
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Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev)

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