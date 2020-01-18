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"Умышленная манипуляция": Мизулина потребует через Генпрокуратуру проверить авторов фейка о её "иностранном гражданстве"
18 января 2020, 05:39 • 65 • Политика
Сенатор Елена Мизулина направит обращение в Генпрокуратуру по поводу дискредитирующей информации о ней. Как отметила политик, распространившиеся в СМИ сообщения о её якобы иностранном гражданстве - "умышленная манипуляция".
Член Совета Федерации Елена Мизулина намерена требовать проверки в отношении лиц, которые причастны к распространению ложной и дискредитирующей информации о ней. Как отметили в пресс-службе сенатора, она также попросит "привлечь к ответственности распространителей фейковых новостей".
По словам Мизулиной, появление лживых сведений о её "иностранном гражданстве" является попыткой дискредитировать весь российский парламент.
"Я возмущена распространением такой лживой информации, - подчеркнула сенатор и заявила: - У меня нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах".
Сенатор отметила, что авторы этого лживого месседжа вбрасывают его для публичного обсуждения намеренно.
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