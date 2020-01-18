"Умышленная манипуляция": Мизулина потребует через Генпрокуратуру проверить авторов фейка о её "иностранном гражданстве"

Член Совета Федерации Елена Мизулина намерена требовать проверки в отношении лиц, которые причастны к распространению ложной и дискредитирующей информации о ней. Как отметили в пресс-службе сенатора, она также попросит "привлечь к ответственности распространителей фейковых новостей".

По словам Мизулиной, появление лживых сведений о её "иностранном гражданстве" является попыткой дискредитировать весь российский парламент.

"Я возмущена распространением такой лживой информации, - подчеркнула сенатор и заявила: - У меня нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах".

Сенатор отметила, что авторы этого лживого месседжа вбрасывают его для публичного обсуждения намеренно.