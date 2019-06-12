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"Умственно слабый": Трамп обидно посмеялся над будущим соперником за кресло президента США
12 июня 2019, 04:54 • 20 • Политика
Президент США Дональд Трамп обидно посмеялся над своим будущим соперником за кресло лидера Америки. "Умственно слабый", - небрежно отозвался он о бывшем вице-президенте Джо Байдене.
Об этом Трамп заявил во время интервью телеканалу CNN – отрывок беседы представители СМИ опубликовали на своей странице в соцсети. Американский лидер снисходительно заметил, мол, он не считает своего будущего соперника достаточно сильным.
Говоря о бывшем американском вице-президенте Джо Байдене, который в середине мая начал избирательную кампанию, Трамп отметил, что это очень удобный для него конкурент. По мнению президента США, Байден уже слишком стар, чтобы быть энергичным и эффективным политиком.
"Я думаю, что он самый умственно слабый", — отозвался о нем Трамп. Он добавил, что уже при президенте Бараке Обаме Байден плохо исполнял свои обязанности, и связал это с большим возрастом последнего.
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