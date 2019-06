"Умственно слабый": Трамп обидно посмеялся над будущим соперником за кресло президента США

Об этом Трамп заявил во время интервью телеканалу CNN – отрывок беседы представители СМИ опубликовали на своей странице в соцсети. Американский лидер снисходительно заметил, мол, он не считает своего будущего соперника достаточно сильным.

Говоря о бывшем американском вице-президенте Джо Байдене, который в середине мая начал избирательную кампанию, Трамп отметил, что это очень удобный для него конкурент. По мнению президента США, Байден уже слишком стар, чтобы быть энергичным и эффективным политиком.

"Я думаю, что он самый умственно слабый", — отозвался о нем Трамп. Он добавил, что уже при президенте Бараке Обаме Байден плохо исполнял свои обязанности, и связал это с большим возрастом последнего.

