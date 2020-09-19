"Умрёт полностью": Соловьёв назвал "Северный поток - 2" условием выживания Германии

Телеведущий Владимир Соловьёв спрогнозировал крах немецкой экономики в случае отказа Берлина от "Северного потока - 2".

Об этом он заявил в эфире своей передачи на "России 24". В ней принимал участие политолог из ФРГ Владимир Сергиенко, который подчёркивал, что именно власти Германии, подчинившись воле Вашингтона, сейчас ведут гибридную войну против России.

Гость программы добавил, что пока давление со стороны ЕС, где заправляет канцлер ФРГ Ангела Меркель, ограничивается санкциями и заявлениями. Однако в дальнейшем Берлин может попытаться реализовать в РФ белорусский сценарий.

Соловьёв заметил, что в таком случае Германия "конкурентоспособно умрёт полностью", поскольку в случае неудачи с СП -2 стране придётся закупать дорогой сжиженный газ у США.