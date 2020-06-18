Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджако...
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитываю...
Главная / Политика

"Умный и жёсткий": Болтон заявил о выигрышной позиции Путина в отношениях с США

18 июня 2020, 14:00  •  52 • Политика
Президент США Дональд Трамп не представляет опасности для российского коллеги Владимира Путина, считает бывший помощник президента США по безопасности Джон Болтон. Он отметил, что "умный и жёсткий" Путин находится в выигрышной позиции как минимум в одном из главных стратегических пунктов.
Трамп может быть успешен в заключении сделок по недвижимости на Манхэттене, в то время как от сделок по безопасности он очень далёк, заявил Болтон в интервью АВС.
Он отметил, что Путин, "делом жизни которого стало определение стратегического положения России в мире", глубоко понимает вопросы государственной безопасности и то, что с ней связано. В это же время из-за Трампа, которому не нравится читать об этом и углубляться в эти вопросы, Америка оказывается в крайне тяжёлом положении, по мнению Болтона.
Отвечая на вопрос журналистов о взаимоотношениях между Путиным и Трампом, Болтон заявил о том, что Путин осознаёт, что в лице Трампа у него нет серьёзного соперника.
"Я считаю, что Путин умный и жёсткий… Не думаю, что он беспокоится по поводу Дональда Трампа", - отметил Болтон.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
18 июня 2020, 01:00
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
18 июня 2020, 03:00
В Чёрное море проник эсминец США. Русские силы начали комплекс мероприятий: "Всё под контролем"
18 июня 2020, 03:00
"Ждём, когда Трамп потратит миллионы": Американцы высмеяли своего президента из-за туннеля Путина
18 июня 2020, 10:00
Катастрофа: 20 млн русских просто выкинули из своих квартир. Горбачёв забыл?
18 июня 2020, 01:00
Что теперь будет с Навальным? Оскорблённый им ветеран официально признан потерпевшим
18 июня 2020, 09:00
Захарова закрыла "территориальный вопрос" с Финляндией, указав на два ключевых документа
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июня 2020, 00:00
США "захлопнули крышку гроба" над делом МН17: Сатановский указал на странности
15 июня 2020, 10:00
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
13 июня 2020, 05:00
Россия меняет подход к ядерному сдерживанию
15 июня 2020, 08:00
"Путин смеётся, а у нас ГУЛАГи": Американцы впали в уныние после статьи о Дне России
14 июня 2020, 13:00
МН17 взрывали "простачки"? Независимый эксперт вскрыл ошибку двумя фото
13 июня 2020, 09:25
Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО: что это значит
12 июня 2020, 21:00
"Тут было что скрывать": Тимошенко рассказала, что отдал Зеленский за деньги МВФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.