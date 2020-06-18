"Умный и жёсткий": Болтон заявил о выигрышной позиции Путина в отношениях с США

Трамп может быть успешен в заключении сделок по недвижимости на Манхэттене, в то время как от сделок по безопасности он очень далёк, заявил Болтон в интервью АВС.

Он отметил, что Путин, "делом жизни которого стало определение стратегического положения России в мире", глубоко понимает вопросы государственной безопасности и то, что с ней связано. В это же время из-за Трампа, которому не нравится читать об этом и углубляться в эти вопросы, Америка оказывается в крайне тяжёлом положении, по мнению Болтона.

Отвечая на вопрос журналистов о взаимоотношениях между Путиным и Трампом, Болтон заявил о том, что Путин осознаёт, что в лице Трампа у него нет серьёзного соперника.

"Я считаю, что Путин умный и жёсткий… Не думаю, что он беспокоится по поводу Дональда Трампа", - отметил Болтон.