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"Умный и жёсткий": Болтон заявил о выигрышной позиции Путина в отношениях с США
18 июня 2020, 14:00 • 52 • Политика
Президент США Дональд Трамп не представляет опасности для российского коллеги Владимира Путина, считает бывший помощник президента США по безопасности Джон Болтон. Он отметил, что "умный и жёсткий" Путин находится в выигрышной позиции как минимум в одном из главных стратегических пунктов.
Трамп может быть успешен в заключении сделок по недвижимости на Манхэттене, в то время как от сделок по безопасности он очень далёк, заявил Болтон в интервью АВС.
Он отметил, что Путин, "делом жизни которого стало определение стратегического положения России в мире", глубоко понимает вопросы государственной безопасности и то, что с ней связано. В это же время из-за Трампа, которому не нравится читать об этом и углубляться в эти вопросы, Америка оказывается в крайне тяжёлом положении, по мнению Болтона.
Отвечая на вопрос журналистов о взаимоотношениях между Путиным и Трампом, Болтон заявил о том, что Путин осознаёт, что в лице Трампа у него нет серьёзного соперника.
"Я считаю, что Путин умный и жёсткий… Не думаю, что он беспокоится по поводу Дональда Трампа", - отметил Болтон.
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