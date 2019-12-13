"Умный госслужащий не возьмет ни один": Эксперт рассказала о "большом проколе протокола" президента

В преддверии Нового года эксперт рассказала о том, что можно дарить чиновникам и какой подарок для них станет наиболее приемлемым. В том числе высокопоставленным госслужащим, включая министра или замминистра.

"Хорошая красивая креативная открытка, придуманная дизайнерами, - это будет лучшее, что можно себе позволить принять от дарителя", - отметила в беседе с РИА Новости директор Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций РАНХиГС Гилана Михайлова.

Она также отметила, что "умный государственный служащий не возьмет ни один подарок себе в руки".

Эксперт напомнила, что все полученные подарки, даже если они стоят рубль двадцать копеек, чиновники обязаны сдавать в специальные комиссии на оценку.

С подарками глав государств всё несколько иначе. Михайлова отметила, что лидеры могут подарить животное своему коллеге, однако это стоит расценивать как дар стране. И уточнила, что часто подобные звери остаются в питомниках или зоопарках.

Но делают главы государств и личные подарки своим коллегам, если дружат с ними долгие годы. И в этом случае есть один важный нюанс.

"Это уже личный подарок, частный, - обратила особое внимание эксперт. -. Об этом личном подарке мы ничего не узнаем, а если узнаем - это плохо, это большой прокол протокола".