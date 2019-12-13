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"Умный госслужащий не возьмет ни один": Эксперт рассказала о "большом проколе протокола" президента

13 декабря 2019, 14:54  •  85 • Политика
Директор Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций РАНХиГС Гилана Михайлова рассказала о возможных подарках для чиновников, отметив, что "умный госслужащий не возьмет ни один себе в руки". Уточнила эксперт и о личных подарках президентов, отметив, что если информация о частном презенте станет достоянием общественности, то это "большой прокол протокола" главы государства.
В преддверии Нового года эксперт рассказала о том, что можно дарить чиновникам и какой подарок для них станет наиболее приемлемым. В том числе высокопоставленным госслужащим, включая министра или замминистра.
"Хорошая красивая креативная открытка, придуманная дизайнерами, - это будет лучшее, что можно себе позволить принять от дарителя", - отметила в беседе с РИА Новости директор Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций РАНХиГС Гилана Михайлова.
Она также отметила, что "умный государственный служащий не возьмет ни один подарок себе в руки".
Эксперт напомнила, что все полученные подарки, даже если они стоят рубль двадцать копеек, чиновники обязаны сдавать в специальные комиссии на оценку.
С подарками глав государств всё несколько иначе. Михайлова отметила, что лидеры могут подарить животное своему коллеге, однако это стоит расценивать как дар стране. И уточнила, что часто подобные звери остаются в питомниках или зоопарках.
Но делают главы государств и личные подарки своим коллегам, если дружат с ними долгие годы. И в этом случае есть один важный нюанс.
"Это уже личный подарок, частный, - обратила особое внимание эксперт. -. Об этом личном подарке мы ничего не узнаем, а если узнаем - это плохо, это большой прокол протокола".

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