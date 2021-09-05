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"Умное голосование" запретили решением суда

05 сентября 2021, 14:15  •  52 • Политика
Арбитражный суд Москвы запретил "Умное голосование", по крайней мере, в Google и "Яндексе". Решение принято по иску ставропольской компании, занимающейся продажей овечьей шерсти.
После решения суда поисковики Google и "Яндекс" должны перестать отображать в выдаче словосочетание "Умное голосование". Иск подала компания "Вулинтертрейд" из Ставропольского края.
Именно компания обладает правами на логотип и товарный знак "Умное голосование". Тепреь истец настаивает, что лейбл используется незаконно. И суд, в данном случае, поддерживает претензию.
В то же время, соратник Алексея Навального - Иван Жданов, уже назвал решение суда незаконным и обратился лишь к одному из участников спора - компании Google, рассчитывая, что американская корпорация не будет исполнять требование арбитража.

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