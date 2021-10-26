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"Умнейшая нация в мире!": Британские читатели грозят России захватом Крыма

26 октября 2021, 22:50  •  178 • Политика
Британцы пообещали захватить Крым в случае войны с Россией. "Британия как-то владела Крымом, и если захочет, то снова овладеет. Умнейшая нация в мире!" – бахвалятся жители Туманного Альбиона.
Россия атакует "условного противника" у берегов Крыма, предостерегая США и Британию, пишет британская газета Daily Mail. Читатели издания считают, что в случае войны британские войска могут захватить полуостров, как уже было прошлом.
Речь идёт о военных учениях у берегов Крыма. Русский фрегат "Адмирал Григорович" и береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Утес" провели учебные стрельбы по "наступающим кораблям условного противника".
Британия как-то владела Крымом, и если захочет, то снова овладеет. Умнейшая нация в мире!
- бахвалятся в комментариях читатель под ником skylinee.
Может, нам сделать то же самое, когда российские корабли проходят Ла-Манш?
- пишет avonman1.
Это называется военные учения. Их проводят все современные страны. Хватит нагнетать панику,
- пытается образумить остальных Bollard, но без толку.
Напомним, что Британия относится к числу стран, которые не признали воссоединение Крыма с Россией, хотя процедура была проведена по всем международным правилам. На общенародном референдуме более 90% жителей полуострова высказались за выход из состава Украины и присоединение к России.

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