"Умнейшая нация в мире!": Британские читатели грозят России захватом Крыма

Британцы пообещали захватить Крым в случае войны с Россией. "Британия как-то владела Крымом, и если захочет, то снова овладеет. Умнейшая нация в мире!" – бахвалятся жители Туманного Альбиона.

Россия атакует "условного противника" у берегов Крыма, предостерегая США и Британию, пишет британская газета Daily Mail. Читатели издания считают, что в случае войны британские войска могут захватить полуостров, как уже было прошлом.

Речь идёт о военных учениях у берегов Крыма. Русский фрегат "Адмирал Григорович" и береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Утес" провели учебные стрельбы по "наступающим кораблям условного противника".

Британия как-то владела Крымом, и если захочет, то снова овладеет. Умнейшая нация в мире!

- бахвалятся в комментариях читатель под ником skylinee.

Может, нам сделать то же самое, когда российские корабли проходят Ла-Манш?

- пишет avonman1.

Это называется военные учения. Их проводят все современные страны. Хватит нагнетать панику,

- пытается образумить остальных Bollard, но без толку.

Напомним, что Британия относится к числу стран, которые не признали воссоединение Крыма с Россией, хотя процедура была проведена по всем международным правилам. На общенародном референдуме более 90% жителей полуострова высказались за выход из состава Украины и присоединение к России.