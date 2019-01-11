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"Умишка не хватает": США не смогли создать свой гиперзвук и готовы его украсть, заявил Баранец

11 января 2019, 21:09  •  100 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец считает, что у учёных США "умишка не хватает" создать собственное гиперзвуковое оружие, поэтому американцы готовы украсть технологию у России.
Президент США Дональд Трамп поставил задачу всем 15 американским разведывательным ведомствам к концу года добыть секреты гиперзвукового оружия. Такое мнение высказал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в интервью Царьграду.
По его словам, у американских учёных "не хватает умишка" создать собственный аналог гиперзвукового оружия. А когда ума не хватает, у американцев всегда в ход идут деньги и предатели.
"Вот сколько вам денег надо - берите, но чтобы к концу 2019 года мы утерли русским нос. Покупайте предателей, внедряйтесь, бросайте туда сотню разведчиков в России, в Реутове, или куда вы там, бросайте, ко всем чертям собачьим, шастайте по НИИ, покупайте предателей, если надо будет купить, и 15 миллиардов долларов заплатите, но чтобы русские секреты лежали вот здесь у меня на столе", - приводит Баранец предполагаемый диалог между Трампом и представителями американских разведок.
Эксперт напомнил, что американцы уже поступали аналогичным образом, когда создавали аналог российского С-300. Собирали его по частям, а затем через подкуп приобрели работающий образец.

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