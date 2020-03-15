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"Умирают старые - очень хорошо": Как в Италии пытаются сэкономить за счёт коронавируса

15 марта 2020, 17:35  •  157 • Политика
В Италии за сутки от коронавируса погибло 250 человек. "Это трагедия, но одновременно есть те, которые хотят использовать эту трагедию... Умирают старые - очень хорошо, будем тратить меньше денег", - описывает ход мыслей чиновников итальянский политик Джульетто Кьеза.
В Италии от коронавирусной инфекции за сутки скончалось 250 человек, всего с начала вспышки заболевания умерло 1266 человек, сообщает ANSA со ссылкой на главу Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Ситуацию для Царьграда прокомментировал итальянский политик, общественный деятель, писатель и журналист Джульетто Кьеза.
Он отмечает, что это трагедия, но одновременно есть те, которые хотят использовать эту трагедию. Глобализация по-американски, по западному образу - это очень жёсткая, беспощадная система жизни. Умирают старые - очень хорошо, будем тратить меньше денег, описывает политик ход мыслей чиновников-глобалистов.
Также Джульетто Кьеза не исключает, что коронавирус - это военная операция против Китая, так сказать, гибридная война. Эта война существует. И поэтому нельзя быть наивными, подчёркивает политик. Кроме того, этот вирус действительно новый. Коварный и неконтролируемый. Он имеет определённые характеристики.
Я уверен, что это лабораторное производство, это неестественный процесс. Абсолютно неестественный. Они создали вирус особый, который имеет такие характеристики, которые трудно выделить от других вирусов, - сказал Джульетто Кьеза в интервью Царьграду.
Политик отмечает, что если раньше все говорили о глобализации денег, то сейчас эпидемию коронавируса можно охарактеризовать как проявление глобализации болезней. Раньше такое было невозможно, а сейчас один авиарейс - и в течение нескольких часов вирус уже на другом континенте.
Это начинается другая жизнь сейчас. Это будет поворот истории, не только кризисный момент. Это поворот истории. После этого будет глобальное падение рынка. Поэтому начинается кризис, который мы с вами ещё не видели. После Второй мировой войны ничего подобного никогда не было. В этот раз это новый поворот истории человечества, - подчёркивает Джульетто Кьеза.

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