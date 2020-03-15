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"Умирают старые - очень хорошо": Как в Италии пытаются сэкономить за счёт коронавируса
15 марта 2020, 17:35 • 157 • Политика
В Италии за сутки от коронавируса погибло 250 человек. "Это трагедия, но одновременно есть те, которые хотят использовать эту трагедию... Умирают старые - очень хорошо, будем тратить меньше денег", - описывает ход мыслей чиновников итальянский политик Джульетто Кьеза.
В Италии от коронавирусной инфекции за сутки скончалось 250 человек, всего с начала вспышки заболевания умерло 1266 человек, сообщает ANSA со ссылкой на главу Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Ситуацию для Царьграда прокомментировал итальянский политик, общественный деятель, писатель и журналист Джульетто Кьеза.
Он отмечает, что это трагедия, но одновременно есть те, которые хотят использовать эту трагедию. Глобализация по-американски, по западному образу - это очень жёсткая, беспощадная система жизни. Умирают старые - очень хорошо, будем тратить меньше денег, описывает политик ход мыслей чиновников-глобалистов.
Также Джульетто Кьеза не исключает, что коронавирус - это военная операция против Китая, так сказать, гибридная война. Эта война существует. И поэтому нельзя быть наивными, подчёркивает политик. Кроме того, этот вирус действительно новый. Коварный и неконтролируемый. Он имеет определённые характеристики.
Политик отмечает, что если раньше все говорили о глобализации денег, то сейчас эпидемию коронавируса можно охарактеризовать как проявление глобализации болезней. Раньше такое было невозможно, а сейчас один авиарейс - и в течение нескольких часов вирус уже на другом континенте.
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