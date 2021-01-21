"Умирают, попадают на небо": Норкин анекдотом о проводах Байдена и Трампа

Дональд Трамп 20 января покинул пост президента США. Теперь ожидается инаугурация избранного президента Джо Байдена. В сегодняшнем выпуске программы "Время покажет" ведущий Андрей Норкин пошутил, отметив, что анекдот касается темы справедливости.

Шутка начинается с того, что умирают якобы два сторонника Дональда Трампа, попадают на небо, где их встречает Апостол Пётр. Он говорит: "Ну, пошли, покажу, как у нас всё устроено".

Проводит сторонников Трампа, рассказывает им что-то, показывает, а потом просит задать вопросы, если есть.

"Да! Скажите нам, пожалуйста, уважаемый Апостол Пётр, как же всё-таки закончились выборы в США в ноябре 2020 года? И кто стоит за фальсификацией?" - интересуется один из политиков.

На что Апостол Пётр ему отвечает: "Перестаньте, не было никаких фальсификаций, Байден победил, 306 голосов выборщиков против 232".

После один из сторонников Трампа заключает, обращаясь к другому: "Я тебе сказал, что всё было организовано на самом высоком уровне".