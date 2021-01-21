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"Умирают, попадают на небо": Норкин анекдотом о проводах Байдена и Трампа

21 января 2021, 00:25  •  103 • Политика
Телеведущий Андрей Норкин пошутил на тему ситуации ухода Дональда Трампа и инаугурации Джо Байдена. Шутка начинается с того, что два сторонника Трампа "умирают, попадают на небо".
Дональд Трамп 20 января покинул пост президента США. Теперь ожидается инаугурация избранного президента Джо Байдена. В сегодняшнем выпуске программы "Время покажет" ведущий Андрей Норкин пошутил, отметив, что анекдот касается темы справедливости.
Шутка начинается с того, что умирают якобы два сторонника Дональда Трампа, попадают на небо, где их встречает Апостол Пётр. Он говорит: "Ну, пошли, покажу, как у нас всё устроено".
Проводит сторонников Трампа, рассказывает им что-то, показывает, а потом просит задать вопросы, если есть.
"Да! Скажите нам, пожалуйста, уважаемый Апостол Пётр, как же всё-таки закончились выборы в США в ноябре 2020 года? И кто стоит за фальсификацией?" - интересуется один из политиков.
На что Апостол Пётр ему отвечает: "Перестаньте, не было никаких фальсификаций, Байден победил, 306 голосов выборщиков против 232".
После один из сторонников Трампа заключает, обращаясь к другому: "Я тебе сказал, что всё было организовано на самом высоком уровне".

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