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"Умирали в муках семьями": Юрист рассказал о проникновении биооружия Японии в Россию
31 августа 2021, 06:50 • 215 • Политика
Заслуженный юрист России Александр Звягинцев рассказал о том, как Япония применяла бактериологическое оружие во время Второй мировой войны, в том числе заражала реки в Китае, через которые вирус проникал и в нашу страну. Были и намеренные заражения через еду, после которых в муках умирали целые семьи.
По словам замдиректора Института государства и права РАН, заслуженного юриста России Александра Звягинцева, японцы применяли своё бактериологическое оружие не только при отступлении, но и во время атак. Смертельно опасными веществами они заражали колодцы и реки, которые находились на границе с Советским Союзом. А уже оттуда эту ядовитую воду вымывало в наш страну.
По рассказу юриста, один из представителей спецотряда 731 Фуруити Есио признался в совершении диверсии против китайцев. Военнопленным раздали булочки с особой начинкой - заражённые бактериями брюшного тифа. И это не единственный случай.
Как выяснилось, японцы регулярно оставляли в Китае различную выпечку со смертельно опасной начинкой. Возвращающиеся с ней домой китайские военные в результате заражали уже свои поселения.
Ранее, напомним, ФСБ рассекретила часть архивов, посвящённых созданию Японией биологического оружия. В том числе в документах сообщалось о бесчеловечных пытках, которым подвергали русских военнопленных во время испытаний этого оружия.
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