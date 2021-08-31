"Умирали в муках семьями": Юрист рассказал о проникновении биооружия Японии в Россию

Заслуженный юрист России Александр Звягинцев рассказал о том, как Япония применяла бактериологическое оружие во время Второй мировой войны, в том числе заражала реки в Китае, через которые вирус проникал и в нашу страну. Были и намеренные заражения через еду, после которых в муках умирали целые семьи.

По словам замдиректора Института государства и права РАН, заслуженного юриста России Александра Звягинцева, японцы применяли своё бактериологическое оружие не только при отступлении, но и во время атак. Смертельно опасными веществами они заражали колодцы и реки, которые находились на границе с Советским Союзом. А уже оттуда эту ядовитую воду вымывало в наш страну.

Это диверсионные атаки, - уверен эксперт. - Самая натуральная бактериологическая война была.

По рассказу юриста, один из представителей спецотряда 731 Фуруити Есио признался в совершении диверсии против китайцев. Военнопленным раздали булочки с особой начинкой - заражённые бактериями брюшного тифа. И это не единственный случай.

Как выяснилось, японцы регулярно оставляли в Китае различную выпечку со смертельно опасной начинкой. Возвращающиеся с ней домой китайские военные в результате заражали уже свои поселения.

Умирали в судорогах, в муках все, семьями целыми, - рассказал в беседе с РИА Новости про последствия таких японских биоатак Звягинцев. - Я уж не говорю о тех зверствах, которые они там чинили.

Ранее, напомним, ФСБ рассекретила часть архивов, посвящённых созданию Японией биологического оружия. В том числе в документах сообщалось о бесчеловечных пытках, которым подвергали русских военнопленных во время испытаний этого оружия.