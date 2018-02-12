"Умеренная оппозиция" хвалится взятыми в плен детьми-боевиками ИГИЛ

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Боевики сирийской "умеренной оппозиции" захватили в плен нескольких "львят халифата" — подростков-солдат ИГИЛ — в боях на юго-востоке провинции Идлиб.

Боевики бригады "Джейш Нухба", сражающейся под знаменами так называемой Сирийкой свободной армии (ССА), сняли видео, на котором запечатлено несколько захваченных ими в плен джихадистов запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ). В Сети оно появилось на Telegram-канале Directorate 4, специализирующемся на оперативных новостях из Сирии.

По данным канала, все пленные исламисты были захвачены в районе расположенного в юго-восточной части Идлиба населенного пункта Хувайн Кабир. Что интересно, есть среди плененных террористов и подростки — знаменитые "львята халифата".

Напомним, что в годы, когда ИГИЛ контролировал значительную часть территории Сирии и Ирака, во многих городах и населенных пунктах были созданы специальные лагеря, в которых террористы подготавливали из детей и подростков своих приемников. Теперь, когда все значительные анклавы ИГИЛ подавлены благодаря успехам ВКС России и сирийских вооруженных сил, остатки самопровозглашенного халифата, по всей видимости, решили больше не думать о будущем и отправить свое "следующее поколение" в бой уже сейчас.