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"Умер мэр Геннадий Кернес": Интригу после инсульта от COVID-19 раскрыли в Харькове

03 ноября 2020, 18:55  •  242 • Политика
Сразу несколько источников сообщили: "Умер мэр Геннадий Кернес". Вброс появился на фоне информации о перенесённом Кернесом инсульте. Теперь трагическая интрига разрешилась.
"Во вторник, 3 ноября, умер избранный кандидат в мэры Харькова Геннадий Кернес. Об этом сообщают источники в Министерстве внутренних дел" - пожалуй, это самое полное сообщение о смерти чиновника. Чуть ли не только что харьковский ЦИК сделал заявление о победе Кернеса на выборах мэра, и тут такие новости...
Сообщение о смерти Кернеса в личном телеграм-канале опубликовал даже политолог Армен Гаспарян. Однако подтверждений от представителей мэра всё не было, и Гаспарян удалил пост. Буквально пару минут назад поговорить с пресс-секретарём Кернеса удалось "Стране.ua". Однако комментарий, последовавший от главы пресс-службы горсовета Харькова Юрия Сидоренко, оказался непечатным. Цензурно высказался лишь сын Кернеса - Даниил.
"Раз в неделю появляются подобные новости со ссылкой на чертей из разных источников. Так выглядит борьба за власть", - сказал Кернес-младший, чей комментарий был опубликован на телеграм-канале издания.
Добавим, ранее сообщалось, что Геннадий Кернес перенёс инсульт на фоне COVID-19. Кроме того, источники настаивали, что после победы на выборах он находится в коме.

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