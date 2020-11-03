"Умер мэр Геннадий Кернес": Интригу после инсульта от COVID-19 раскрыли в Харькове

"Во вторник, 3 ноября, умер избранный кандидат в мэры Харькова Геннадий Кернес. Об этом сообщают источники в Министерстве внутренних дел" - пожалуй, это самое полное сообщение о смерти чиновника. Чуть ли не только что харьковский ЦИК сделал заявление о победе Кернеса на выборах мэра, и тут такие новости...

Сообщение о смерти Кернеса в личном телеграм-канале опубликовал даже политолог Армен Гаспарян. Однако подтверждений от представителей мэра всё не было, и Гаспарян удалил пост. Буквально пару минут назад поговорить с пресс-секретарём Кернеса удалось "Стране.ua". Однако комментарий, последовавший от главы пресс-службы горсовета Харькова Юрия Сидоренко, оказался непечатным. Цензурно высказался лишь сын Кернеса - Даниил.

"Раз в неделю появляются подобные новости со ссылкой на чертей из разных источников. Так выглядит борьба за власть", - сказал Кернес-младший, чей комментарий был опубликован на телеграм-канале издания.

Добавим, ранее сообщалось, что Геннадий Кернес перенёс инсульт на фоне COVID-19. Кроме того, источники настаивали, что после победы на выборах он находится в коме.