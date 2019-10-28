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"Умер как трус" или Трамп врет? "Ликвидация" главаря ИГ разбилась о нестыковки

28 октября 2019, 17:39  •  77 • Политика
Президент США Дональд Трамп заявил о "ликвидации" главаря террористической группировки "ИГ" Абу Бакра аль-Багдади, заявив, что тот "умер как трус". Однако в Минобороны России обратили внимание на ряд нестыковок, усомнившись, что спецоперация вообще была. Намек на то, что Трамп врет, сделал и журналист-международник, полагая, что тут все больше напоминает голливудский боевик.
Ранее, напомним, президент США Дональд Трамп объявил о "ликвидации" главаря террористической группировки "Исламское государство" ("ИГ", "ИГИЛ" - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) Абу Бакра аль-Багдади. При этом глава Белого дома заверил, что среди американских военнослужащих потерь не было, а вот боевиков, якобы, убито много.
За помощь в осуществлении этой операции Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак. "Умер как трус", - заявил президент США, описывая гибель главаря террористов.
Однако в Минобороны России указали на некоторые нестыковки в "уничтожении" главаря ИГ и усомнились в проведении подобной операции. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что у Минобороны РФ нет достоверной информации о той спецоперации, что якобы проводили американские военные в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб.

А была ли спецоперация?

Есть и еще один момент. "Уничтожение" проходило в районах, где действует другая террористическая группировка - "Джебхат ан-Нусра" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). Но она, обратил особое внимание Конашенков, "всегда бескомпромиссно уничтожала ИГИЛ и любого ее представителя прямо на месте как главных конкурентов за власть в Сирии".
"Поэтому спокойное пребывание на территории, подконтрольной "сирийской "Аль-Каиде" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), бывшего лидера ИГИЛ заслуживает как минимум отдельных прямых доказательств со стороны США или других участников операции", - подчеркнул представитель российского Министерства обороны.
Кроме того, в последние дни Минобороны РФ в указанной зоне деэскалации вообще не фиксировало никаких авиаударов ВС Соединенных Штатов или возглавляемой ими коалиции. Не подтвердили в ведомстве и слова Трампа о якобы открытом Россией небе над подконтрольными ей районами САР для американских ВВС.

По "голливудскому сценарию"

"Веры американцам нет, как в сказке про пастушка и волков. Поэтому тут больше вопросов, чем ответов", - считает журналист Аббас Джума.
Об этом корреспондент Федерального агентства новостей заявил в беседе с Nation News. Джума напомнил, что это далеко не первое сообщение о "ликвидации" аль-Багдади. Однако впоследствии неожиданно выяснялось, что террорист жив, а сообщения о его гибели - всего лишь фейки.
Журналист отметил, что и в этот раз, кроме громких заявлений, ничего предъявлено не было - ни фотографий, ни видеосвидетельств, только слова, которыми уже неоднократно мировую общественность "вводили в заблуждение". Намек на то, что Трамп врет про спецоперацию?

Союзники усомнились в надежности Штатов

Тем временем партнеры Вашингтона усомнились в его надежности. Об этом в интервью Axios сообщил президент Ирака Бархам Салех, которого СМИ называет "проамериканским лидером".
"Устойчивость Соединенных Штатов подвергается сомнению очень и очень серьезным образом, - подчеркнул в своем интервью президент Ирака. - И союзники Соединенных Штатов обеспокоены надежностью США".
Любопытный момент: несколько раз во время интервью, как пишет СМИ, Салех заявлял о возможной "перенастройке" отношений Ирака с другими странами, включая Иран и Россию.

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