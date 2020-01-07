"Умасливали Гитлера": Сенатор объяснил попытки Польши запретить России трактовать итоги Второй мировой

По словам сенатора, польские законы не в состоянии поменять историю. "Есть архивные материалы, в том числе трофейные, которые Советский Союз получил по итогам Второй мировой войны. Там чётко прописано, какую роль играла каждая страна", — отметил политик.

Попытки переписать историю не вызывают ничего, кроме смеха, отметил Джабаров. По его словам, главные союзники СССР в ходе войны, которыми были Великобритания и США, никогда не заявляли о якобы неправильной трактовке Россией итогов этого исторического периода.

"Это говорят только те страны, которые умасливали Гитлера перед началом Второй мировой войны", — подытожил политик в разговоре с телеканалом "360".

Напомним, ранее депутаты польского Сейма заявили о намерении принять закон, который запретит России трактовать итоги Второй мировой войны и той роли, которую в ней сыграла Польша.