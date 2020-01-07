|
"Умасливали Гитлера": Сенатор объяснил попытки Польши запретить России трактовать итоги Второй мировой
07 января 2020, 22:39 • 68 • Политика
Никакие законы Польши не могут оказать никакого влияния на историю, заявил первый зампредседателя Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров. Таким образом сенатор прокомментировал идею Сейма принять закон, который запретит России трактовать итоги Второй мировой войны.
По словам сенатора, польские законы не в состоянии поменять историю. "Есть архивные материалы, в том числе трофейные, которые Советский Союз получил по итогам Второй мировой войны. Там чётко прописано, какую роль играла каждая страна", — отметил политик.
Попытки переписать историю не вызывают ничего, кроме смеха, отметил Джабаров. По его словам, главные союзники СССР в ходе войны, которыми были Великобритания и США, никогда не заявляли о якобы неправильной трактовке Россией итогов этого исторического периода.
"Это говорят только те страны, которые умасливали Гитлера перед началом Второй мировой войны", — подытожил политик в разговоре с телеканалом "360".
Напомним, ранее депутаты польского Сейма заявили о намерении принять закон, который запретит России трактовать итоги Второй мировой войны и той роли, которую в ней сыграла Польша.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 января 2020, 15:24
|
03 января 2020, 08:09
|
01 января 2020, 17:09
|
03 января 2020, 01:39
|
04 января 2020, 06:54
|
03 января 2020, 14:39
|
04 января 2020, 06:54