"Ума мало, амбиции большие": Украинский музыкант оскорбительно пошутил о русских. Фридлянд ответил

Украинский музыкант, бывший вокалист группы Quest Pistols Антон Савлепов дал интервью, где сообщил, что "нет чистокровных украинцев", а затем вспомнил о русских. Однако не стоит думать, что он призвал к миру на фоне споров агрессивно настроенных жителей Украины и России. Получилось совсем наоборот.

"Я со своим другом заметил, что по факту нет чистокровных украинцев. Поэтому к чему все эти раздоры. И в подтверждение моей теории друг говорит: "Да-да, вот мой дед был русский, поэтому и я на четверть русский, - сказал Савлепов и добавил: - Вы представляете, и у меня похожая ситуация с предками. Мой дед умер. И получается, что я на четверть мёртв?"

К сожалению, на указанной части своеобразного стендапа Савлепов не остановился. Он добавил, что быть на четверть мёртвым "всё равно лучше, чем быть русским, - слава Украине, друзья!" В этот момент Антон Савлепов вскинул руку, а за кадром раздался громкий смех. Пока неясно, было ли это неудачной шуткой или же Савлепов решил высказаться на полном серьёзе. Можем лишь предполагать. Однако двойственная трактовка уже используется теми же укронацистски настроенными индивидами в личных целях. Кстати, в том числе часть интервью запостил в Facebook Марк Гордиенко, доступен фрагмент и сейчас.

Царьград в беседе с экспертами пытался дать оценку сказанному. Так, продюсер Евгений Фридлянд отметил, что не склонен обвинять подобных высказывающихся. Поскольку проблема в том, что и они подпадают под влияние средств массовой информации.

"За много лет - даже не за последние пять лет - эта идея русофобии там (на Украине. - Ред.) в общем, выпестовывалась. Что тут сказать? Мне просто жаль этих людей. Тем более что большинство из них русские, с фамилиями русского происхождения, русскоязычные. Поэтому мне их искренне жаль. А обвинять их - ну, они выбирают себе такую власть. На самом деле, знаете, чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что нет такой страны - Украина, нет такого государства. Это просто территория, которая вдруг неожиданно получила самостоятельность. Не способная ни управлять собой, ни развиваться самостоятельно. Поэтому можно только пожалеть об этом. Это, наверное, когда-то кончится. Но обвинять их, ругать... Ну, что сделаешь, такие люди. Ума мало, амбиции большие, правительство хреновое. Вот и всё, вот такой результат", - сказал собеседник Царьграда.