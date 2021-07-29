"Укусить Россию - святое": Сатановский рассказал о "наглых забавах" Зеленского

Евгений Сатановский рассказал о "забавах" президента Украины Владимира Зеленского, вспомнив поговорку "наглость - второе счастье". "Укусить Россию - святое", - отметил политолог.

В своём Telegram-канале "Армагеддоныч" Сатановский написал, что годовщина Крещения Руси снова столкнула лбами понимание мироустройства украинцев и русских. Политолог напомнил о недавней статье президента России Владимира Путина, где глава государства писал о единстве народа, чьими наследниками являются русские, украинцы и белорусы. На Украине же по этому поводу не высказался только ленивый.

Сатановский в посте отметил, что украинские политики сначала дружно открестились от этого единства. Причём сделали это на русском языке, потому что других не знают. Затем они заявили, что именно украинцы хозяева в общем доме. Только вот формулировки заставили их самих конфликтовать между собой.

"Передрались между собой по поводу формулировок, не забывая при этом укусить Россию и Путина за Крым и Донбасс. Ну это вообще на Украине святое", - иронизирует "Армагеддоныч".

И параллельно украинская элита просила денег у всех, до кого получалось достучаться, выдвигала требования принять Украину в Евросоюз и НАТО.

"Интриговали и доворовывали, что могли, из бюджета, чем обычно и занимаются. Да! У Зеленского ещё была отдельная забава", - как бы случайно вспомнил политолог.

Речь идёт об атаках на Белый дом с целью добиться встречи с президентом США Джо Байденом. Впрочем, это не помешало Зеленскому одновременно ругать соглашение того же Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель по "Северному потоку - 2", прикидывать, сколько Киев потеряет от реализации этого газового проекта.

"Строительство ["Северного потока - 2"] стало следствием исключительного по масштабам и наглости воровства украинского начальства и близких к нему олигархов на российско-европейском газовом транзите, и опять всё от всех требовал. В основном денег, газа и гарантий его поставок на дальнюю перспективу. Наглость - второе счастье", - продолжил вспоминать действия Зеленского политолог Евгений Сатановский.

Отметим, в том же посте Сатановский заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского "что-то в голове перемкнуло", когда тот решил прочитать русскому коллеге Владимиру Путину нотации по поводу Крещения Руси. "Смешно до икоты", - признался политолог.