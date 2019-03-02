"Укусил" конкурентов": Политолог объяснил, зачем Аваков заявил о связи СБУ и С14

Политолог Владимир Джаралла объяснил, что Аваков на предстоящих президентских выборах сделал ставку на Порошенко, а его заявление о сотрудничестве СБУ с С14, скорее всего, связано с недавними обвинениями депутата Билецкого в адрес нынешнего президента в организации коррупционной схемы по перепродаже запчастей военной техники. Билецкий сам ранее командовал силовым блоком подконтрольного СБУ "Правого сектора". Поэтому Аваков, по мнению эксперта, своими словами "укусил" конкурентов", подчеркивая, что в МВД прекрасно помнят, кто с кем связан.

Крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о сотрудничестве СБУ с националистической организацией С14 и отметил, что ранее МВД и само довольно долго "крышевало" радикальную группировку, а Служба безопасности сейчас сотрудничает с остатками запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор".

Эксперт уверен, что заявление министра внутренних дел связано с предстоящими президентскими выборами в стране и выступлением депутата Верховной рады Андрея Билецкого, который обвинил Петра Порошенко в организации коррупционной схемы по перепродаже оборонным предприятиям Украины запчастей получаемой от стран НАТО дешевой советской военной техники с накруткой до 300%.

Политолог напомнил, что ранее Билецкий командовал силовым блоком подконтрольного СБУ "Правого сектора". "Получается, что Аваков тем самым "укусил" конкурирующую организацию, мол, мы в МВД помним, кто с кем связан", - пояснил Джаралла в беседе с корреспондентом Nation News.

Аваков в предстоящих выборах президента сделал ставку на Порошенко, играя с ним в одной команде. "И удар по СБУ сделан для того, чтобы такие, как Билецкий, помолчали", - подытожил собеседник издания.

Деятельность организации С14 на территории России запрещена.