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"Укрусь или Русукра": Захарова повеселила Сеть рекомендациями для украинского МИДа
26 января 2020, 15:24 • 431 • Политика
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, как всегда с долей иронии, прокомментировала на своей страничке в Facebook высказывание украинского коллеги Василия Бондара о том, что Россия пытается "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой. Дипломат предложила украинскому ведомству использовать в подобных дискуссиях новые термины - "Укрусь или Русукра", чем развеселила пользователей.
Заместитель главы украинского МИДа Василий Бондар заявил, что Россия пытается "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой. Дипломат призвал Польшу объединиться с Украиной против Москвы.
По его словам, издревле Россия ворует не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, "Украины-Руси". Бондар утверждает, будто Россия "приписывает себе чужие победы" и "перекладывает на других ответственность за преступления".
Ранее польский сейм обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны, а Бондар добавил, что полностью согласен с этим тезисом.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своём Facebook отреагировала на это заявление, попросив коллегу уточнить даты начала и окончания существования "Малороссийской Гипербореи".
"Предлагаю МИДу Украины для удобства и ёмкости в следующий раз использовать для обозначения данного мифологизма следующие названия: Укрусь или Русукра", - иронично заметила Захарова.
В комментариях оценили юмор представителя российского МИДа.
"Дайте в руки лопату, пусть делом займутся", - предложил, добавив смайл, Александр Московский.
"Интересно, как выглядит этот "клин истории". Надо же так сказать!!!" - заметила Татьяна Панфёрова.
"Им больше подходит Усрусь", - пошутила Наталья Александрова.
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