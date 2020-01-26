"Укрусь или Русукра": Захарова повеселила Сеть рекомендациями для украинского МИДа

Заместитель главы украинского МИДа Василий Бондар заявил, что Россия пытается "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой. Дипломат призвал Польшу объединиться с Украиной против Москвы.

По его словам, издревле Россия ворует не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, "Украины-Руси". Бондар утверждает, будто Россия "приписывает себе чужие победы" и "перекладывает на других ответственность за преступления".

Ранее польский сейм обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны, а Бондар добавил, что полностью согласен с этим тезисом.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своём Facebook отреагировала на это заявление, попросив коллегу уточнить даты начала и окончания существования "Малороссийской Гипербореи".

"Предлагаю МИДу Украины для удобства и ёмкости в следующий раз использовать для обозначения данного мифологизма следующие названия: Укрусь или Русукра", - иронично заметила Захарова.

В комментариях оценили юмор представителя российского МИДа.

"Дайте в руки лопату, пусть делом займутся", - предложил, добавив смайл, Александр Московский.

"Интересно, как выглядит этот "клин истории". Надо же так сказать!!!" - заметила Татьяна Панфёрова.

"Им больше подходит Усрусь", - пошутила Наталья Александрова.