"Укройтесь в безопасности, если находитесь поблизости": Посольство США предупредило о взрыве в Женеве

Посольство США в Женеве предупредило о взрыве у американского консульства. Дипломаты советуют американским гражданам, по возможности, избегать района взрыва. Сообщение появилось на официальном сайте американского диппредставительства.

Напомним, что инцидент произошёл днем 23 января. Изначально предполагалось, что мог взорваться бытовой газ на первом этаже ресторана, расположенного рядом с представительством США. Позднее появилась информация о том, что причиной взрыва стало короткое замыкание в подземных коммуникациях.

Полиция Женевы не рассматривает произошедшее, как теракт. В результате инцидента никто не погиб. Ресторану нанесен небольшой ущерб в виде разбитой витрины.

Bought a second flight to get out of New England storm so I could make a consulate appointment in Geneva today. They lost my bags, it’s snowing heavily and arrived to find a gas explosion and they closed the consulate. >.< pic.twitter.com/bGdrY3zqgK