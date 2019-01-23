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"Укройтесь в безопасности, если находитесь поблизости": Посольство США предупредило о взрыве в Женеве
23 января 2019, 22:09 • 134 • В мире
В Женеве произошёл взрыв у консульства США. Американское посольство призвало американцев избегать района, где произошел взрыв. "Укройтесь в безопасности, если находитесь поблизости", - советуют дипломаты.
Посольство США в Женеве предупредило о взрыве у американского консульства. Дипломаты советуют американским гражданам, по возможности, избегать района взрыва. Сообщение появилось на официальном сайте американского диппредставительства.
Напомним, что инцидент произошёл днем 23 января. Изначально предполагалось, что мог взорваться бытовой газ на первом этаже ресторана, расположенного рядом с представительством США. Позднее появилась информация о том, что причиной взрыва стало короткое замыкание в подземных коммуникациях.
Полиция Женевы не рассматривает произошедшее, как теракт. В результате инцидента никто не погиб. Ресторану нанесен небольшой ущерб в виде разбитой витрины.
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