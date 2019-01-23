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"Укройтесь в безопасности, если находитесь поблизости": Посольство США предупредило о взрыве в Женеве

23 января 2019, 22:09  •  134 • В мире
В Женеве произошёл взрыв у консульства США. Американское посольство призвало американцев избегать района, где произошел взрыв. "Укройтесь в безопасности, если находитесь поблизости", - советуют дипломаты.
Посольство США в Женеве предупредило о взрыве у американского консульства. Дипломаты советуют американским гражданам, по возможности, избегать района взрыва. Сообщение появилось на официальном сайте американского диппредставительства.
"Поступили сообщения о взрыве в районе консульского агентства. Избегайте этого района и укройтесь в безопасности, если находитесь поблизости", - говорится в сообщении.
Напомним, что инцидент произошёл днем 23 января. Изначально предполагалось, что мог взорваться бытовой газ на первом этаже ресторана, расположенного рядом с представительством США. Позднее появилась информация о том, что причиной взрыва стало короткое замыкание в подземных коммуникациях.
Полиция Женевы не рассматривает произошедшее, как теракт. В результате инцидента никто не погиб. Ресторану нанесен небольшой ущерб в виде разбитой витрины.
Bought a second flight to get out of New England storm so I could make a consulate appointment in Geneva today. They lost my bags, it’s snowing heavily and arrived to find a gas explosion and they closed the consulate. >.< pic.twitter.com/bGdrY3zqgK
— Andrew Sempere (@tezcatlipoca) 23 января 2019 г.

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