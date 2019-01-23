"Укройтесь в безопасности, если находитесь поблизости": Посольство США предупредило о взрыве в Женеве

В Женеве произошёл взрыв у консульства США. Американское посольство призвало американцев избегать района, где произошел взрыв. "Укройтесь в безопасности, если находитесь поблизости", - советуют дипломаты.

Посольство США в Женеве предупредило о взрыве у американского консульства. Дипломаты советуют американским гражданам, по возможности, избегать района взрыва. Сообщение появилось на официальном сайте американского диппредставительства.

"Поступили сообщения о взрыве в районе консульского агентства. Избегайте этого района и укройтесь в безопасности, если находитесь поблизости", - говорится в сообщении.

Напомним, что инцидент произошёл днем 23 января. Изначально предполагалось, что мог взорваться бытовой газ на первом этаже ресторана, расположенного рядом с представительством США. Позднее появилась информация о том, что причиной взрыва стало короткое замыкание в подземных коммуникациях.

Полиция Женевы не рассматривает произошедшее, как теракт. В результате инцидента никто не погиб. Ресторану нанесен небольшой ущерб в виде разбитой витрины.