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"Укроборонпром" провалил грандиозное обещание американцам: "Зато деньги уже освоили"

26 августа 2021, 09:30  •  128 • Политика
Украинский концерн "Укроборонпром" провалил грандиозное обещание, данное своим гражданам и в первую очередь партнёрам из США. "Зато деньги уже освоили", - констатируют пользователи Сети.
Речь идёт об обещании гендиректора концерна Юрия Гусева начать сборку американских вертолётов UH-1 "Ирокез". В феврале текущего года во время визита на Одесский авиационный завод он пообещал, что первый борт будет собран к 30-летию "независимости Украины". Мероприятия по празднованию "незалежности" на Украине уже отгремели, а на сегодняшний день оказалось, что к сборке никто даже не приступал. По словам самого Гусева, для завоза необходимых комплектаций нужно пройти ряд сложных процедур, который, как оказалось, по сей день не пройден.
Авторы издания Defense Express задали на этот счёт единственный вопрос: почему о таких процедурах стало известно только после окончания дедлайна, который сам Гусев и поставил?
Пользователи Сети только "развели руками":
"Зато деньги уже освоили", - пишет alan1973.
"Додумались, с кем связаться. Ещё свежи в памяти новости о том, как они хорватам 21-е МиГ краской отремонтировали", - добавил Zloy Glashatay.

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