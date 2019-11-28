"Украли кусочек сердца": Глава МИД Украины впал в истерику от признания Apple Крыма российским

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опубликовал гневное сообщение по поводу решения корпорации Apple признать Крым частью России. Глава МИД Украины заявил, что он чувствует, будто у него "украли кусочек сердца".

Речь идёт о решении Apple внести изменения в свой продукт "Погода". Теперь в нём полуостров отображается как российская территория. Это вызвало настоящую истерику в МИД Украины.

"Представьте, как кричите о том, что ваши дизайн и идея, годы работы и кусочек вашего сердца украл ваш злейший враг, а кого-то ни черта не волнует эта боль", - написал министр иностранных дел Украины в Twitter, добавив, что именно так он себя сейчас чувствует.

При этом продукцию Apple глава МИД Украины оценил весьма и весьма высоко. Он лишь отметил, что политика не является сильной стороной компании.

В самом Крыму назвали признание полуострова "ожидаемым шагом". По словам сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, США признают полуостров и на государственном уровне.