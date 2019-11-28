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"Украли кусочек сердца": Глава МИД Украины впал в истерику от признания Apple Крыма российским
28 ноября 2019, 10:54 • 127 • Политика
Глава МИД Украины эмоционально отреагировал на решение Apple по Крыму. "Кусочек вашего сердца украл ваш злейший враг, а кого-то ни черта не волнует эта боль", - поплакался украинский министр в соцсети.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опубликовал гневное сообщение по поводу решения корпорации Apple признать Крым частью России. Глава МИД Украины заявил, что он чувствует, будто у него "украли кусочек сердца".
Речь идёт о решении Apple внести изменения в свой продукт "Погода". Теперь в нём полуостров отображается как российская территория. Это вызвало настоящую истерику в МИД Украины.
При этом продукцию Apple глава МИД Украины оценил весьма и весьма высоко. Он лишь отметил, что политика не является сильной стороной компании.
В самом Крыму назвали признание полуострова "ожидаемым шагом". По словам сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, США признают полуостров и на государственном уровне.
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