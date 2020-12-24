"Украины больше не существует": Глава Крыма осадил радующийся водной блокаде Киев

После организованной в 2014 году Украиной водной блокады Крыма на полуострове возникли проблемы с питьевой водой. Добавила полуострову неприятностей и засуха. В Киеве по этому поводу активно радуются, а на днях один из депутатов Верховной рады даже предложил узаконить водную блокаду Крыма.

Глава республики Сергей Аксёнов в интервью для "Парламентской газеты" довольно жёстко осадил киевских весельчаков.

"Ну и зря радуются, - высказался политик. - Повторюсь, мы справимся с водной блокадой так же, как справились с транспортной, продовольственной, энергетической, дипломатической".

Он подтвердил, что в регионе ещё есть немало проблем, однако в то же время обратил внимание на то, что Крым разительно изменился с весны 2014-го.

"За шесть с половиной лет на полуострове было сделано больше, чем за предыдущие 23 года, на протяжении которых Крым входил в состав независимой Украины, - особо подчеркнул Аксёнов. - Я вам даже больше скажу. За шесть с половиной лет в российском Крыму было сделано больше, чем во всей Украине за почти тридцать лет её независимости".

Политик пожалел простых украинцев, о которых, как он считает, украинские власти забыли, увлекшись "бессмысленной демагогией".

"Давайте скажем честно - Украины в её постсоветских границах больше не существует", - продолжил свою точку зрения глава Крыма, добавив, что Незалежная как государство сейчас "находится в состоянии распада".

В качестве доказательств своей теории Аксёнов привёл в пример уничтоженную в стране промышленность и крах демографии. Киеву же глава Крыма посоветовал оставить полуостров в покое и заняться уже проблемами Украины.

Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведённого в регионе референдума. Абсолютное большинство жителей полуострова приняли решение войти в состав Российской Федерации. Украина ввела водную и энергетическую блокаду, отказываясь признавать волю крымчан. В Киеве и на Западе считают, что Россия "аннексировала" и "оккупировала" полуостров. Москва же не раз подчёркивала, что возвращать регион Украине не намерена и вопрос решён окончательно.