Основатель "Правого сектора"* и лидер украинских националистов Дмитрий Ярош рассказал со ссылкой на свои источники, что в Кремле якобы разработан план по стопроцентной ликвидации украинского государства. Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам украинского радикала, Москва планирует уничтожить Незалежную уже к 2024 году. При этом Ярош поделился "рецептом", как спасти Украину от "неминуемой гибели". Он предложил залить Донбасс кровью.

"Активизация боевых действий на Востоке с чёткой целью: нанесение максимальных потерь врагу, заставляя его к миру на украинских условиях", - сказал Дмитрий Ярош.

Националист добавил, что Минские соглашения - это путь в никуда, и призвал полностью отказаться от них. Также Ярош считает, что украинцы должны делать ставку не на "гнилую плесень Европ", а на собственные силы.

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена