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"Украину уничтожат к 2024 году, если не залить Донбасс кровью": Националисты Украины пошли ва-банк
11 декабря 2019, 10:54 • 453 • Политика
Лидер украинских националистов Дмитрий Ярош "раскрыл" план Кремля на Украину. По словам радикала, Незалежную планируют полностью уничтожить к 2024 году, и единственное спасение - залить Донбасс кровью.
Основатель "Правого сектора"* и лидер украинских националистов Дмитрий Ярош рассказал со ссылкой на свои источники, что в Кремле якобы разработан план по стопроцентной ликвидации украинского государства. Об этом сообщают украинские СМИ.
По словам украинского радикала, Москва планирует уничтожить Незалежную уже к 2024 году. При этом Ярош поделился "рецептом", как спасти Украину от "неминуемой гибели". Он предложил залить Донбасс кровью.
Националист добавил, что Минские соглашения - это путь в никуда, и призвал полностью отказаться от них. Также Ярош считает, что украинцы должны делать ставку не на "гнилую плесень Европ", а на собственные силы.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена
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